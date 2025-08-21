台南社宅首批入住 「宜居仁愛」喜入厝

台南市仁德區「宜居仁愛」社宅完工，市長黃偉哲為租戶送上入住禮。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/21 05:30

一卡皮箱就能住新家 共75戶已有4成搬入 黃偉哲致贈「推車」

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市推動規劃、興建的社會住宅累計已有上萬戶，首批完工的仁德區「宜居仁愛」開始辦理入住，租戶歡喜搬家，展開新生活，市長黃偉哲昨天到場祝賀，並送上喬遷好禮。永康區「宜居成功」社宅預計下個月可入住。

永康「宜居成功」 下月可搬

仁德「宜居仁愛」曾獲二○二二年國家卓越建設獎，提供一至三房的格局，還規劃無障礙住宅層，考量不同年齡與家庭型態的需求，市府更配有冷氣、廚具、床架、衣櫃等基本設備，讓住戶輕鬆入厝。

台南市都發局昨天為搬新家的租戶舉辦入住儀式，邀請樂團表演，並有摸彩活動炒熱氣氛，現場也備有咖啡、甜點讓鄰居們聯誼認識，洋溢喬遷喜悅。

抽到頭獎五千元禮券的黃仁德，住在單人房，月租五五○○元，比坊間租屋行情便宜將近一半，還有全新設備可使用，相當滿意。從安平區遷過來的三房租戶吳淑慧，雖然距離夫婿上班的地方反而比較遠，也已完成搬家，想要盡快體驗新居落成的舒適。

黃偉哲致贈每戶「推車」入住禮，無論搬家、露營、買菜等都好用，希望住戶在台南安居樂業，他強調，積極推動社宅，責無旁貸，更是對市民的承諾，已陸續規劃興建，目前仁德、永康、北區、東區等地都有，增加供給。

黃偉哲說，台南社會住宅政策始於總統賴清德擔任市長時期規劃，他接棒後全力推動，最先完工的「宜居仁愛」，提供高品質的生活環境與公共設施，也附帶家具，讓租戶拎著一卡皮箱，就可以輕鬆入住，現址提供七十五戶，已有四成搬入。

全市社宅 已規劃興建1.1萬戶

黃偉哲表示，「宜居仁愛」的入住，為台南社宅營運的里程碑，實現居住正義重要的第一步，希望讓每位努力的市民，都能有安穩的生活空間，提升幸福感。

都發局長林榮川說，截至七月，南市已規劃、興建的社會住宅有一萬一一八八戶，永康「宜居成功」提供一○九戶也已完成抽籤，準備簽約，下個月可以搬遷，東區「宜居小東」預計第四季公告招租。

台南市仁德區「宜居仁愛」社宅完工，首批租戶入住。（記者吳俊鋒攝）

