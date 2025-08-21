為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹北綜合大樓 拚9月停車場啟用

    竹北市公所宣布，市民活動中心綜合大樓正力拚使照過關，計畫九月要開放地下停車場供使用。（竹北市公所提供）

    竹北市公所宣布，市民活動中心綜合大樓正力拚使照過關，計畫九月要開放地下停車場供使用。（竹北市公所提供）

    2025/08/21 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓興建工程因鄰損爭議而卡關多時，最近通過了消防安全查驗，鄰損爭議也於八月中和解。公所表示，正申請使照力拚月底前取得，九月要開放地下停車場供使用。取得使照後，公所將盤點過去發生的問題如施工工期疑慮、物價調整爭議以及設計圖說疏失等，將興訟跟營造公司對簿公堂。

    鄰損和解 爭取月底取得使照

    公所表示，這個興建工程備受市民期待卻存有七大項問題，以致延宕多時。先是二○二○年十二月初開工後因水電等項目清圖後單價和數量有差，三次變更設計到去年一月底才竣工。但在申報主結構竣工時卻又發現發包階段存在減項錯誤，隨後出現材料與設計圖不符、變更設計引發履約爭議等多項問題。

    施工不斷出包 公所計畫興訟

    公所主任秘書陳家緯說，近兩年公所不斷克服問題後，赫然發生興建時造成鄰房龜裂受損，營造公司又沒有妥善處理而影響使照申請。受損者和營造公司先後歷經調解、縣府建築爭議審議委員會等程序，終在公所協助後於上週三達成和解。

    後續取得使照，公所就會進行室內裝修工程，地下一樓是停車場、一到二樓做圖書館、三到四樓暫定為市民代表會、五樓調解室和多媒體視聽室、六樓當里民活動中心竹義館、七樓則是市民大禮堂。

