職籃新球隊擬落腳竹市 借場地碰壁

職籃PLG新球隊有意以新竹市立體育館為主場卻碰壁，市議員陳建名批市府無心推動運動賽事。（記者洪美秀攝）

2025/08/21 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕PLG新球隊有譜？有新竹籃壇人士指出，PLG副會長陳建州近日和洋基工程老闆到新竹市拜會，並有意組新球隊，落腳竹市立體育館，成為PLG第四隊，卻因竹市府稱體育館場明年要整修，無法出借場地而碰壁。

議員批市府消極

市議員陳建名說，竹市光復高中享有HBL二連霸佳績，今年民富國小更勇奪全國聯賽冠軍，有相當好發展三級籃球及運動賽事的條件，卻因市府態度消極而喪失機會，感嘆高虹安上任後，三年來，不僅棒球場被當政治提款機未改善，棒球迷一場賽事都看不到，連職籃聯盟主動叩門也婉拒，凸顯市府對運動賽事發展根本不在意。

教育處︰租借還未確認

市府教育處表示，近期確實有多個籃球聯盟向市府洽詢場地租借事宜，樂見各職業球隊投入體育推廣，帶動正向發展，市府也期待更多球隊及單項賽事能選擇在新竹舉辦，此次市府爭取教育部體育署四千五百萬元經費，將進行主場館的燈光、LED大螢幕與記分板增設，以及空調設施與無障礙設施改善工程，相關場地租借事宜還未確認。

