《海砂屋重建》桃園正光花園新城公辦都更 公開閱覽

桃園市正光花園新城海砂屋公辦都更案，已有逾9成地主具重建共識。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/08/21 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市正光花園新城海砂屋公辦都更案，已有逾九成地主具重建共識，市府住宅及都市更新中心公告昨起至廿七日辦理招商文件公開閱覽，公開徵求出資人。

住都中心表示，正光花園新城公辦都更基地包括桃園區中正段一二九二地號等十七筆土地，由住都中心擔任實施者，採權利變換方式都更，投資金額預估約五十五億元，此案基地位於桃園區正光路與延壽街間，面積七七五○平方公尺，屬第二種住宅區，建蔽率六十％、容積為二四○％。

請繼續往下閱讀...

本案與興建中的正光路警察宿舍公辦都更案相接，距桃園車站、南桃園交流道均在十分鐘車程內，未來台鐵地下化，新設中路車站的路程約六分鐘，鄰近武陵高中、中興國中等學區，東有市政園區，南近縱貫公路，發展潛力十足。

住都中心指出，已辦理多場說明會，啟動社區駐點工作站，調查房型需求及安置需求，同意都更戶數一八六戶，佔全部一九五戶的九十五．八八％，地主同意比例也達九十三％，正光新城社區於卅年前即被判定為海砂屋，住戶期待透過公辦都更，改善居住安全疑慮。

住都中心表示，本案招商文件草案公開閱覽至廿七日下午五點，相關資料可至住都中心網站下載參閱，若有任何建議可於公展期間，以書面郵寄至「桃園市住宅及都市更新中心都市更新組收」或來電洽詢。

