桃園火災空污預警升級 10分鐘定位

火災發生時，桃園市環保局人員會到現場量測空品狀況。（桃市府環保局提供）

2025/08/21 05:30

環局緊急監控系統2.0上線 即報即模擬 範圍精準標示到里的層級

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市屬工業重鎮，不時發生工廠、倉儲大火，連帶影響空氣品質，市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」已上線，除了將火災空污影響範圍預報時間，從卅分鐘縮短至十分鐘，模擬的精細度也能細到里的層級，避免過去預報範圍過大，造成民眾恐慌。

請繼續往下閱讀...

工業重鎮 工廠、倉儲火警應變搶快

市長張善政昨日主持市政會議表示，市府在行政院會表達消防法需要修法，後來也修訂桃園市火災預防自治條例，主要是桃市倉儲數量多，卻無法可管，經過修法及修訂自治條例後，倉儲等場所才陸續納管，接續則是火災發生之際，除了顧及消防人員的安全，希望能更快速掌握空污影響範圍，尤其是火災現場含有毒化物時，市府、居民能迅速應變。

迅速預測區域 即時提醒居民防護

張善政表示，環保局「空污事件緊急監控系統2.0」上線，整合消防局火災通報資料，結合國際空污模擬技術，可即時掌握火災地點、規模與燃燒物質，自動模擬並預測影響範圍，這項跨局處合作最大的突破，是讓系統能做到「即報即模擬」，過去從火災發生到斷定受影響區域的通報需要卅分鐘，現在只要十分鐘，再通知市府相關單位應變，另透過臉書等管道提醒受影響區域居民留意。

環保局長顏己喨說明，一旦發生火災，這套系統會自動模擬，並運用GIS地理資訊技術，精準標示影響範圍，細緻程度可達里別層級，避免模擬預測比例尺過大，造成民眾恐慌；系統也會針對工廠、倉庫等高風險場所，優先啟動模擬與通報流程，模擬結果將即時透過市府LINE群組傳送給防災相關單位，並同步對外發布預警資訊，讓民眾能提早做好自我防護。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法