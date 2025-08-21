火炎山下獼猴侵擾 苑裡農民憂心

獼猴入侵平地，電纜上蹦蹦跳跳影像曝光。（劉才福提供）

2025/08/21 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮上館、石鎮里與南勢里因緊鄰火炎山自然保留區，周遭有不少台灣獼猴出沒，不時發生台灣獼猴「侵門踏戶」吃掉農作物，還會破壞屋頂瓦片等狀況。苑裡鎮代會主席洪晃琦、泰田里長劉才福發現，獼猴出現在屬於平地的泰田里，憂心獼猴族群擴散，影響居民生活。

苗栗縣政府農業處則表示，單隻活動獼猴可能為脫序個體，當發生危害農作物或破壞屋頂的行為，民眾可以向縣府借用誘捕籠進行捕捉，或通報一九九九由縣府前往處理。

「必須避免獼猴擴散至平地，影響居民生活。」洪晃琦認為，國立中山大學以往常發生獼猴闖入學生宿舍與學生「搶食」狀況，他認為必須監測獼猴族群是否由火炎山保留區擴散，擔憂因獼猴數量繁衍增加，部分喪失地盤跑到平地求生。

「獼猴機動性高，吃了水果就走！」劉才福提到，因泰田里栽種不少農作物，之前已經有里民栽種的水果如木瓜等被獼猴偷吃，也見到獼猴跑上跑下，他錄下獼猴在電纜線上靈活行走模樣。

距離火炎山約三公里的玉田里，也曾出現台灣獼猴侵擾搶吃民眾栽種的蔬菜與水果，由於泰田里與玉田里相隔，讓居民憂心忡忡，盼相關單位研擬因應對策。

