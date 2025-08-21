為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    火炎山下獼猴侵擾 苑裡農民憂心

    獼猴入侵平地，電纜上蹦蹦跳跳影像曝光。（劉才福提供）

    獼猴入侵平地，電纜上蹦蹦跳跳影像曝光。（劉才福提供）

    2025/08/21 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮上館、石鎮里與南勢里因緊鄰火炎山自然保留區，周遭有不少台灣獼猴出沒，不時發生台灣獼猴「侵門踏戶」吃掉農作物，還會破壞屋頂瓦片等狀況。苑裡鎮代會主席洪晃琦、泰田里長劉才福發現，獼猴出現在屬於平地的泰田里，憂心獼猴族群擴散，影響居民生活。

    苗栗縣政府農業處則表示，單隻活動獼猴可能為脫序個體，當發生危害農作物或破壞屋頂的行為，民眾可以向縣府借用誘捕籠進行捕捉，或通報一九九九由縣府前往處理。

    「必須避免獼猴擴散至平地，影響居民生活。」洪晃琦認為，國立中山大學以往常發生獼猴闖入學生宿舍與學生「搶食」狀況，他認為必須監測獼猴族群是否由火炎山保留區擴散，擔憂因獼猴數量繁衍增加，部分喪失地盤跑到平地求生。

    「獼猴機動性高，吃了水果就走！」劉才福提到，因泰田里栽種不少農作物，之前已經有里民栽種的水果如木瓜等被獼猴偷吃，也見到獼猴跑上跑下，他錄下獼猴在電纜線上靈活行走模樣。

    距離火炎山約三公里的玉田里，也曾出現台灣獼猴侵擾搶吃民眾栽種的蔬菜與水果，由於泰田里與玉田里相隔，讓居民憂心忡忡，盼相關單位研擬因應對策。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播