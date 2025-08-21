基隆公共場所AED 配件逾期最多7年

2025/08/21 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民代經常建議在運動場所或里民活動中心等設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），加強緊急醫療救護，據統計基隆市公共場所設置二三五台AED，但未妥善管理，有的電池或電擊貼片已逾期長達七年，甚至市府的所屬機關也有這種情況。衛生局表示，去年全面查核並發現缺失，已陸續輔導更新各場所AED的電池等耗材，至今年七月已完成一七二台更新。

基隆審計室指出，衛生局二○二四年編列近六千萬預算，配合衛福部公告訂定應置有AED的公共場所，滾動檢討設置，基隆市的公共場所二○五處設置有AED，總共有二三五台。

不過，雖然有定期辦理AED訓練，並輔導登錄作業，但有些場所資訊未登錄，也未妥善更換電池或耗材，部分AED電池或電擊貼片逾期一個月至七年不等，甚至連市政府所屬機關有此情形。至今年三月止，AED電池或電擊貼片未登錄使用期限有四十七台，電池或電擊貼片超過使用期限五十七台。

衛生局表示，AED部分設備電池、電擊貼片或管理資料未更新、逾期的情形，都是衛生局定期查核發現並請設置場所加強自主管理及定期更新資料庫資訊，去年查核二一六處，今年至今已查核二○二處，並協助設置單位改善與更新，至七月已完成一七二台更新，其餘設備亦持續辦理中。

