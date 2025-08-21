基隆擬發公債 議員︰恐債留子孫

2025/08/21 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市擬發行公債挹注基隆捷運建設與場站開發，擬定「基隆市公債發行自治條例」草案，市議會昨天審查時，多數議員認為，市府未經專業可行性評估、也未向議會報告就提出發行公債自治條例，太過兒戲，恐債留子孫，最後市議會要求市府經專業評估後，下次定期會再提送議會審議。

議會要求經評估後 再專案說明

市府財政處指出，為市政建設籌措資金更靈活，因此擬定「基隆市公債發行自治條例」草案，作為未來發行公債的法源依據。

市府秘書長方定安表示，為多元籌措財務，尤其是未來捷運建設周邊場站和都更區開發等，都需要龐大資金，市府可以發行公債方式，取得資金，讓建設推動更加順利。

不過，市議員鄭文婷和張顥瀚等人指出，市府在沒有降低利率風險、減低債息負擔及市場可行性評估，就擬定公債發行自治條例太過草率，要求退回該自治條例。

市議員陳冠羽表示，市府之前提出港景摩天輪、免費送電動車、季季有煙火等政策，讓民眾「亂花錢」印象。這次臨時會市府突然送進公債發行自治條例，沒有向市民完整說明資金用途與必要性，也沒有專業可行性評估，實在太兒戲，恐債留子孫吃老本，市民無法接受。

市議員張耿輝表示，捷運建設是大家所期待的，目前財劃法加上計畫性補助款不確定性，發行公債也比舉債便宜，他傾向支持。

由於多數議員反對，市議會審查會要求市府經專業評估向議會專案說明，下次定期會再提送議會審議。

