16停車場無登記證 北市停管處狀況外

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市停車場經營業應於核准經營，並領得停車場登記證後，始得營業。台北市停車管理工程處被審計報告指出，轄內一三四○處民營停車場中，十六處有營業稅籍卻無停車場登記證，停管處坦言是被告知問題後再回頭盤查，之後也將查詢稅籍部分列入例行作業，三場仍在裁罰中，可處三千元至一萬五千元罰鍰，未來會研議更有約束力的方法；此外，有廿一處停車場登記證已到期但未換證，持續無證違規營業，目前均已取得登記證。

審計報告點名未掌握違規營業

審計部台北市審計處審計報告提到，截至去年八月，一三四○場民營停車場登記證資料經與政府資料開放平台數據比對，十六場有營業稅籍卻無停車場登記證，點名停管處未掌握業者未領證即違規營業情形。

針對登記證到期者，已陸續通知業者辦理換證，但稽查作業未落實，至去年十一月仍有廿一場登記證到期未換證，而且持續無證違規營業。

停管處營運科長李杰儒說明，後續會將稅籍納入主動查詢項目，確認停車停車場有無合法申請，包含登記證到期的停車場是否仍有營業行為、將開單員協助回報疑有營業停車場等納入重點稽核。

截至目前為止，十六場有營業但無登記證者，三場裁罰中、五場已取證、八場無營業事實；廿一場到期未換證者皆已更換。

