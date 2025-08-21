大理高中新生表格 填寫「政治立場」挨批

大理高中被爆新生表格調查政治立場。 （劉耀仁提供）

2025/08/21 05:30

公民老師課程調查 校方要求全數銷毀 教育局︰違教學中立之虞

〔記者甘孟霖／台北報導〕暑假接近尾聲，新生們陸續進行入學作業，台北市立大理高中被爆出要求學生填寫自我介紹表，竟包含「政治立場」、「宗教信仰」欄位，讓家長大為光火。台北市議員劉耀仁質疑，學校此舉違反中立原則，要求教育局徹查。大理高中校長陳政翊說明，此為公民老師為課程需求調查，但不符相關規定，已要求教師今全數銷毀。

教育局表示，此舉有違教學中立之虞，已請學校告知該師往後教學表單設計應避免蒐集與教學無關及個人隱私資訊；教育局也將函請各校，蒐集學生資訊應符合個資法規範，教師因教學所需蒐集資訊，應符合教學及輔導目的，並保持教育中立。

議員︰違反思想自由、標籤化

劉耀仁指出，大理高中有班級發放的新生自我介紹表格，包含要求勾選政治立場、宗教信仰等敏感資訊，而這類資訊調查，與學校行政、學習輔導的必要關聯薄弱，已逾越正當教育目的，恐造成學生被分類、被標籤風險。

他說，高中生正值自我認同與民主理解的萌芽階段，教育現場應提供多元思辨與對話空間，而非將學生過早劃入特定政治立場，若在此階段要求學生自我歸類政治立場，等同將私人領域理念公開化，不僅違反思想自由，也有將多元理解簡化、標籤化的危險。

他也指出，在個資層面，宗教與政治立場雖未列入《個資法》第六條的「特種個資」，但仍屬個人資料，老師蒐集此類資訊難以證明與法定職務有必要關聯，疑涉違反《個資法》。

老師︰避免觸碰紅線 才想先調查

陳政翊表示，這份表格是一位高一的公民老師所設計，目前有兩個班級學生被發放到該表；該師指出，因公民課程需要會談論到政治相關議題，而依照過去經驗學生時常在課堂上因政治立場等有所爭執，今年才會想以先行調查方式，避免在課堂上觸碰紅線。

陳政翊指出，雖然老師立意良善，但實務上當然不可行，學校沒有資格調查他人的政治傾向，因為憲法保障人民有宗教信仰、表達的自由，昨天已約談老師，並請老師今天帶著碎紙機到班上，在學生面前將這些個資統一銷毀。

社會科補教師李維認為，公民課應讓學生自由表達，他以自身教學為例，會鼓勵不同意見學生都分享意見，並請學生站在與自己不同意見方反思。

