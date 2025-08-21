局處辦活動官樣 蔣萬安要求創新

議員質疑大稻埕夏日節等活動，多年來形式都差不多。（資料照）

2025/08/21 05:30

議員直言常態性活動一大堆 從馬、郝、柯到蔣 千篇一律

〔記者孫唯容、甘孟霖、董冠怡／台北報導〕台北市政風處日前舉辦記者會卻未通知市政記者採訪，新聞曝光不佳引發批評，政風處第一時間回應為「將檢討廠商」。台北市長蔣萬安在本週市政會議上表示，「公家機關要勇於創新，特別提醒各機關在舉辦活動，不是只交給外包廠商構思，自己只是跟著流程走就好」。市議員秦慧珠直批，局處應要自己經營媒體關係，不能只是丟給公關公司承辦就算了；市議員洪健益也表示，台北市一大堆常態性活動，千篇一律，合理消化預算而無創新，從馬英九、郝龍斌、柯文哲到蔣萬安皆歷任不變。

請繼續往下閱讀...

蔣︰不是只交給外包廠商 跟著流程走

本週市政會議市場處報告傳統市場行銷活動計畫，蔣萬安在會議中表示，公家機關要勇於創新，做到顧客導向新思維，尤其各機關舉辦活動，不是只交給外包廠商構思，自己只是跟著流程走就好，尤其機關首長和同仁要主動承擔責任，把發揮創意的主導權收在自己手上，把活動視為推動城市改變，創造長遠影響契機，同仁透過積極參與、激盪創意，不但能夠讓活動更有專業和亮點，也能累積經驗，持續提升能力，「而不是行禮如儀很制式的走完流程，辦完檢討結案，這樣非常可惜。」

蔣萬安在會中也提及，泰國曼谷的恰圖恰週末市集全球最大，共有一萬五千個攤位；東京之前的築地市場，創造海鮮專門市集與清晨拍賣文化；新加坡牛車水美食街運用戶外平價營業街區，整體規劃環境整潔，吸引許多國際觀光客。

秦慧珠︰要經營媒體關係 別丟給公關公司

秦慧珠表示，政風處先前的事件「真的很瞎」，蔣市府應該將其列為負面教材，她過去也當過局長，辦記者會十來萬元就能打死，場地也不用錢，重點還是在於局處要自己經營媒體關係，不能只是丟給公關公司承辦就算了，許多記者會形式千篇一律，都是官員排排坐合照、啟動儀式等，這類型記者會只要蔣萬安沒到場，基本上就沒有媒體願意來，局處在創意的部分一定要有所改變，也不要只是躲在市府裡面都不跟記者接觸。

秦慧珠也表示，如台北燈節、大稻埕夏日節等活動，多年來形式也都差不多，議員們會要求創新，比如燈節移地舉辦等；而局處在評估活動效益，人流常有灌水之虞。秦更喊話蔣萬安，應責成研考會專案檢討明訂市府舉辦活動、記者會應有一定比例創新，才能推動城市更進步。

洪健益︰合理消化預算 做業績但無創新

洪健益也批評，台北市一大堆常態性活動辦在市政大樓沈葆楨廳（中庭），千篇一律開場記者會、發布新聞，合理消化預算、做業績但無創新，市府每年舉辦例行活動，從馬、郝、柯到蔣，千篇一律、幾乎一成不變。

台北市舉辦10年以上活動

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法