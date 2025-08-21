淡水週日民歌演唱會 免費接駁車

配合民歌演唱會活動，新北捷運公司即日起推出「民歌時光NFC一日票」。 （記者賴筱桐攝）

2025/08/21 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府舉辦「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動，「下一站，憶起唱民歌」演唱會將於八月廿四日登場，搭配煙火秀，預計吸引大批人潮。新北捷運公司將調整淡海輕軌營運模式，當晚六點起綠山線暫停行駛，藍海線加密班距，縮短至三到六分鐘一班車，協助疏運。

輕軌綠山線 晚上停駛

新北捷運公司指出，因應廿四日民歌演唱會活動，淡海輕軌配合調整綠山線及藍海線營運模式，當日下午二點起，綠山線班距調整為每卅分鐘一班，晚間六點起暫停綠山線列車行駛，改由免費接駁公車，班距七至八分鐘一班，路線自濱海沙崙站（V09）行駛至崁頂站（V11）；藍海線全線運轉，每三至六分鐘一班車，盼提高疏運效率。

新北捷運公司表示，即日起至九月七日推出「民歌時光NFC一日票」，當日可無限次搭乘淡海輕軌，並透過手機感應收聽民歌小故事，紅樹林站與淡水漁人碼頭站搭建「歌詞時光通道」與「民歌西餐廳」佈景，供旅客拍照打卡，還有民歌時光主題列車、列車進站及車廂廣播等，演唱會邀請九天民俗技藝團、藝人南方二重唱、徐哲緯、殷正洋、黃韻玲、萬芳、廖柏青、謝宇威演出，帶領民眾重溫懷舊時光。

