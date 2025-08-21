為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    八里文旦柚將上市 推採果1日遊

    八里農會理事長施阿貴指出，挑選時八里文旦時，只要注意果皮細緻有重量感、底部微凹且油胞分布均勻，即為上選好柚。（新北市農業局提供）

    2025/08/21 05:30

    〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕新北市八里文旦柚將進入產季，八里區農會即起至九月九日推出文旦柚禮盒限時預購優惠，在電商平台下單享免運優惠，還有機會抽中八里福朋喜來登酒店自助餐券；農會也推出二梯次「文旦採果一日遊」體驗活動（需報名費），即起開放網路報名。

    八里區農會理事長施阿貴指出，挑選八里文旦柚須注意果皮細緻有重量感、底部微凹且油胞分布均勻，即為上選好柚；今年文旦柚預計八月廿五日開始採收，九月十二日起陸續出貨。

    農業局說，農會「小農電舖直銷站」整合在地柚農品牌，即日起至九月九日於平台下單，全館農特產品免運，單筆滿三千元還可參加抽獎；「文旦採果一日遊」體驗活動，只要一千元即可遊八里、採文旦，品嘗期間限定下午茶，再加贈農會社區小舖一百元蔬菜購物金，活動規劃二梯次，每梯次四十人，詳洽「伊貝特報名網」報名參加。

    農會在九月週末假日加碼推出四梯次食農教育體驗活動，相關資訊公布在八里區農會臉書；選購八里文旦柚可上「小農電舖直銷站」網站，或電洽八里區農會供銷部：02-86302579。

