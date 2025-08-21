新北8座市場改造 6座新、改建

新莊第一公有市場建築物老舊，將異地改建，原址配合「新莊百年風貌整合計畫」改造。（市場處提供）

2025/08/21 05:30

新莊第一市場異地改建 打造全日型、複合式採買空間 2032年完工

〔記者賴筱桐／新北報導〕市場是民眾日常生活消費重要場所，新北市已完成共十六座市場改造或新建、改建，將再投入近七十億元，推動十四座市場改造或新建、改建，其中新莊第一公有市場建築物老舊，已啟動改造計畫，並規劃在文高二用地異地改建，打造全日型、複合式的採買空間，預計二○三二年完工。

新北市長侯友宜昨天在市政會議指出，新北市共有廿二萬五五五家攤商，數量全國第一，市府二○一九年起至今已完成十三座市場改造、三座新建或改建，公、私部門投入經費十二．六四億元，翻轉過去市場給人潮濕陰暗、老舊髒亂的刻板印象，營造明亮、舒適的購物環境，也保留傳統人情味。

侯友宜說，將再推動八座市場改造，包括三峽、泰山、萬里、三重光明、新莊第一、板橋後埔、汐止林森攤販集中區、永和溪州市場，另有六座市場規劃新建或改建，包含新莊興化市場BOT案、永和新生、汐止中正、淡水竹圍、金山第一、新莊第一公有市場，預估民間投資加上公部門預算總經費達六十九．三九億元。

新莊第一市場新址 落腳體育場周邊

經濟發展局長盛筱蓉舉例說，新莊第一市場二○二○年取得攤商全數同意「異地改建」，將採市府自建，兼顧攤商經營及消費者採買需求，新址規劃落腳新莊體育場周邊的文高二市場用地，現有中美、美秀民有市場將配合市地重劃工程拆遷，市府協助將攤商安置在塭仔圳重劃區公六公園用地，作為臨時中繼市場，降低生計影響，未來有意願進駐新市場的攤商將輔導搬遷。

現址配合新莊百年風貌整合計畫改造

針對新莊第一市場異地改建案，盛筱蓉表示，預計地政局二○二六年七月啟動市地重劃拆遷，二○二八年上半年辦理土地點交，二○二九年起施工，二○三二年改建完成，將打造全日型、複合式的新型態市場，保留老攤商並引進文創輕食、青年創業、環保惜食等公共服務。

市場處說，新莊第一公有市場現址位於新莊老街，為地上二層鋼筋混凝土建築物，闢建於一九七五年，建物老舊須修繕，將配合「新莊百年風貌整合計畫」改造，施作外牆拉皮、攤商招牌統一，並改善地坪水溝，預計明年十月完成設計、二○二六年九月完工。

