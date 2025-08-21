躲過風災 花蓮文旦每公斤漲5元

名產業者使用瑞穗文旦，做成文旦餅、精油、柚子鹽等產品。（記者花孟璟攝）

2025/08/21 05:30

年初乾旱著果不良 減產約2成

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台南麻豆文旦產區近來接連遇豪雨及颱風，上市前落果慘重，花蓮縣瑞穗文旦今年僅年初乾旱造成著果不良，減產約兩成，楊柳颱風來襲時，幸運擦邊閃過，已有南部的盤商來掃貨。瑞穗鄉農會理事長魏清河說，今年瑞穗文旦比往年好賣很多，批發價每公斤比去年上漲五元。

瑞穗、玉里文旦 未受楊柳颱風影響

楊柳颱風上星期三從台東登陸，花蓮縣文旦產地瑞穗鄉、玉里鎮剛好擦邊球，還有農民替文旦果樹「裝上義肢」，使用竹竿支撐樹枝，農民說，如果真的秀姑巒溪登陸就慘了，感謝老天庇佑。

本週六就是農曆七月一日，每年中元節文旦柚會有一批祭拜好兄弟供品的需求，瑞穗文旦產地鶴岡也有少部分農民開始採收，花蓮農改場昨結合瑞穗農會，在瑞穗鄉舉辦文旦加工素材應用成果發表會，現場除了果肉、果皮、精油製成的加工產品，還邀請花蓮名廚銘師父示範將文旦做成西餐，糕點老師葉益全示範文旦蘋果泥千層蛋糕「旦旦的幸福」。

農會總幹事黃盛皇說，今年在農業部及花蓮縣政府、花蓮農業改良場輔導下，六月份新成立符合HACCP（危害分析重要管制點）規範的文旦全果利用加工廠，可以將文旦果皮分離，提取精油、果肉，加工廠今年估可以消化一成的文旦產量，歡迎名產、糕餅、飲料業者洽談合作。

黃盛皇也說，今年文旦減產兩成後，總產量預計在三千八百萬台斤，約二萬二千公噸左右，幸運是楊柳颱風沒有造成災情，預計一週後開始採收，也讓農民有更多餘裕時間銷售文旦。

鶴岡文旦首批採收，應付中元節市場需求。（記者花孟璟攝）

