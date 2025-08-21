宜蘭高鐵站聯外道 年底完成規劃

高鐵延伸宜蘭計畫通過環評大會，宜蘭縣府派員出席會議，並預計年底前將完成高鐵站聯外大道規劃。（宜縣府提供）

2025/08/21 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案昨天通過環評大會審查，宜蘭縣政府為配合工程進度，預計今年底前完成「宜蘭縣總體運輸發展計畫—軌道站區聯外道路改善暨運輸需求模型更新服務」，針對高鐵站周邊道路進行規劃，打造南北向的重要聯外大道，同時建請中央加快宜蘭至羅東段鐵路高架審議。

高鐵延伸宜蘭 通過環評

宜蘭縣府表示，為配合高鐵延伸計畫完成後，提升縣民搭車轉乘便利性及遊客旅運需求，預計今年底前完成規劃，於高鐵高架路廊兩側興建北向聯絡道路，並沿鄉道及計畫道路向南延伸，跨越蘭陽溪新建橋梁，成為未來高鐵站區南北向的重要聯外大道。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，目前已受交通部鐵道局委託辦理高鐵特定區計畫，未來會廣納民意，加速行政程序推動，並預留景觀軸帶，讓旅客能自高鐵月台遠眺龜山島，展現宜蘭獨特的山海風貌。

縣府強調，高鐵通車後，台北與宜蘭往返時間將大幅縮短，不僅有效紓解國道五號壅塞，也提供穩定、便捷的新型軌道運輸選擇，有助於推動觀光產業並促進地方發展，迎接北宜交通嶄新時代。

代理縣長林茂盛表示，感謝環評委員及中央、地方各界的支持，希望後續程序加速推進，讓高鐵早日駛入宜蘭，同時建請中央加快宜蘭至羅東段鐵路高架與高鐵延伸計畫審議，力拚年底前送行政院核定，趕在二○三五、二○三六年分別通車，帶動地方發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法