彰化租金補貼申請 今年增14％

「三百億元中央擴大租金補貼專案」邁入第三年，彰化縣申請件數逐年增加。（記者張聰秋攝）

2025/08/21 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕「三百億元中央擴大租金補貼專案」邁入第三年，彰化縣申請件數逐年增加，今年預估可達一．六萬件，雖然低於六都，但是全國縣市中仍排第一。不過並非所有申請都能通過，退件原因主要是家庭平均所得超過標準，彰化縣規定每人每月平均所得要低於四萬二六九○元，其次是租約到期卻沒有補件新契約，補助便會中斷。

該政策自二○二三年七月上路，條件鬆綁後，申請人數比過去翻倍。彰化縣原本每年約只有五、六○○○件申請，擴大方案實施後，首年暴增，去年又成長十七％，今年預估增加十四％，以此推估明年補助經費將拉高到近六億元。

退件主因家庭平均所得超標

縣府工務處提醒民眾和年滿十八歲的學生，只要簽完租約，當月即可上網或到工務處臨櫃申請。審查時間為兩個月，補助金也會從申請當月開始計算，許多人誤以為能追溯到租約開始日，這是錯誤觀念，最好在簽約的當月份就提出申請，以免錯失補貼。

申請對象方面，女性約占六成、男性占四成；年齡層則以十八至二十九歲最多，其次是三○至三十九歲、四○至四十九歲。

申請可親洽縣府工務處，或線上提出，「三百億元中央擴大租金補貼專案」網站（https://has.nlma.gov.tw/house300e/）。

民眾申請租金補貼可線上申請，也可親洽工務處建築工程科辦理。 （記者張聰秋攝）

