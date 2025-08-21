為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    議員提案還稅於民 中市府︰歷年短絀211億

    2025/08/21 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年稅收超徵七十五億，再加上市長盧秀燕多次公開要求，中央有多收稅就要還給人民（還稅於民），市議員提案、民眾也敲碗要求市府普發現金，財政局卻急著宣稱說，台中市歷年累計短絀仍達二一一億元；市議員陳雅惠怒批，去年超徵七十五億餘元，是經審計單位揭示的事實，拿「歷年累計短絀」來混淆視聽，企圖模糊焦點，更規避「還稅於民」的公共討論，雙方對此議題宛如「雞同鴨講」。

    議員︰模糊焦點 雞同鴨講

    財政局長游麗玲強調，去年稅課收入雖有賸餘，但平均地權基金收入卻短差百億，不能僅就單一收入賸餘來考量，去年決算實際賸餘四十二億元，但每年決算有賸餘也有短差，台中市自縣市合併以來累計短絀確實達二一一億元，缺口未補。

    台中市另還舉債八百餘億，未來各式建設，例如捷運預算均是數百億起計，市府須嚴守財政紀律，「把每一分錢花在刀口上」。

    陳雅惠指出，台中市除去年稅課收入超徵七十五億餘外，罰款收入也大幅超收十五億餘元，連規費收入也比預算多出近八億元，歷年累計短絀，是長期財政收支缺口的整體數字，與年度稅課超收的性質完全不同，希望市府別再玩數字遊戲，應評估回饋市民。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播