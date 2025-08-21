議員提案還稅於民 中市府︰歷年短絀211億

2025/08/21 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年稅收超徵七十五億，再加上市長盧秀燕多次公開要求，中央有多收稅就要還給人民（還稅於民），市議員提案、民眾也敲碗要求市府普發現金，財政局卻急著宣稱說，台中市歷年累計短絀仍達二一一億元；市議員陳雅惠怒批，去年超徵七十五億餘元，是經審計單位揭示的事實，拿「歷年累計短絀」來混淆視聽，企圖模糊焦點，更規避「還稅於民」的公共討論，雙方對此議題宛如「雞同鴨講」。

議員︰模糊焦點 雞同鴨講

財政局長游麗玲強調，去年稅課收入雖有賸餘，但平均地權基金收入卻短差百億，不能僅就單一收入賸餘來考量，去年決算實際賸餘四十二億元，但每年決算有賸餘也有短差，台中市自縣市合併以來累計短絀確實達二一一億元，缺口未補。

台中市另還舉債八百餘億，未來各式建設，例如捷運預算均是數百億起計，市府須嚴守財政紀律，「把每一分錢花在刀口上」。

陳雅惠指出，台中市除去年稅課收入超徵七十五億餘外，罰款收入也大幅超收十五億餘元，連規費收入也比預算多出近八億元，歷年累計短絀，是長期財政收支缺口的整體數字，與年度稅課超收的性質完全不同，希望市府別再玩數字遊戲，應評估回饋市民。

