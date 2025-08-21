台中綠川變「黃河」 揪出工地排泥水

台中綠川周邊常見街友坐躺，行經還會聞到一股尿騷味，讓人避之唯恐不及。（記者張瑞楨攝）

2025/08/21 05:30

民眾怒斥「水色跟大便一樣」 環局已開罰 令暫停開挖部分工項

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市綠川是舊城區知名河川，台中市政府整治為讓民眾可親近的「綠川水岸廊道」，但有民眾發現近日淪為「黃河」，河水變成黃濁色，有人甚至怒批「水色跟大便一樣」，因周邊國內外遊客多，市府治水成效貽笑大方；台中市環保局與台中住宅發展工程處調查後，發現是上游東區干城好宅工地開挖地下室，抽地下水的泥沙混入所致，因業者未改善，已二度開罰共六萬元，並令工地暫停開挖部分工項。

周邊街友坐馬路或橋上 亂象貽笑國際

台中市綠川是中區指標地景，也是台中市每年辦理耶誕嘉年華重要場地之一，加上周邊人氣景點多，吸引不少國內外遊客到訪，有民眾發現這兩天綠川竟成「黃河」，水色「跟大便一樣」，直斥這就是盧市府的治水成果嗎？實在誇張。

還有民眾說，綠川旁的人氣景點「宮原眼科」及綠川旁更常見街友坐躺，甚至直接坐在馬路旁或是綠川橋上，行經常會聞到一股尿騷味，讓人避之唯恐不及；諷刺的是，綠川附近常吸引國內外遊客，諸多亂象貽笑國際，「台中市根本被看破手腳」。

環保局長陳宏益指出，綠川水質變色後往上游查訪，發現是上游營建工地正在開挖地下室，抽出的地下水混入泥沙，排放到綠川所致，因遲未改善，二度開罰共罰六萬，已經督促業者加速改善，地下水須過濾後才能排出。

治水成效挨批 住宅處要求業者設沉澱池

住宅處指出，該處干城好宅新建工程目前開挖至地下四層，抽地下水混入了擾動的泥沙，導致排水混濁，已立即要求廠商改善，工地暫停開挖會擾動泥沙的工項，並加設沉澱池，確保水質經沉澱清澈後再排放。

至於街友問題，市府指出，台中市有跨局處小組協助街友，包括勸離到中繼住宅，或提供臨時工作協助離開街頭，另有環保局加強環境清掃，已請社會局等單位加強輔導街友。

台中市綠川近日淪為「黃河」，因附近國內外遊客多，民眾質疑市府治水績效貽笑大方。（記者張瑞楨攝）

