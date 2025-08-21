為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    瘋狗浪每年捲走30人 氣象署建置環島預警系統

    中央氣象署與成功大學合作開發的「海岸異常波浪預報系統」，結合AI預測技術，可推算未來24小時內瘋狗浪發生機率。右四為氣象署副署長馮欽賜。（記者蔡昀容攝）

    中央氣象署與成功大學合作開發的「海岸異常波浪預報系統」，結合AI預測技術，可推算未來24小時內瘋狗浪發生機率。右四為氣象署副署長馮欽賜。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/21 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為提早預警「瘋狗浪」，中央氣象署與成功大學合作開發「海岸異常波浪預報系統」，結合AI預測技術，推算未來廿四小時內發生機率，目前率先應用於北海岸、東北角等國家風景區。氣象署副署長馮欽賜表示，預計今年底完成環島系統建置。

    瘋狗浪難以預期，廿五年來每年平均十七件，年約卅人落海。馮欽賜指出，氣象署與成功大學合作，透過岸邊光學攝影機蒐集影像，建立案例資料庫，訓練AI模型辨識異常波浪，再結合氣象署波浪模式與AI預測技術，推算未來廿四小時瘋狗浪發生機率。

    成大近海水文中心主任董東璟表示，這套系統是全台首創，在國際上亦屬創新。

    氣象署海象氣候組長潘琦說明，本島十五縣市各建至少一座監測站，年底將完成十六套系統，預警資訊顯示於氣象署官網及APP。

    潘琦指出，若地方另有岸際需求，氣象署可協助建置系統。目前於北海岸、東北角國家風景區及新北市試辦，新北自編預算於蝙蝠洞增設預警系統，以即時通知防災人員引導民眾撤離。

