長榮航推時尚過夜包 紐約線端新菜

長榮航空20日發表全新服務用品，由Maison Kitsuné設計成套過夜包、睡衣、拖鞋，桃園出發去程為黑色（右三），回程為綠灰色（左三）。（記者蔡昀容攝）

2025/08/21 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空昨發表全新服務用品及機上餐點，包括與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，推出全套過夜包、睡衣及拖鞋，將率先於十月三日開航的桃園—達拉斯航線提供；長榮空廚則為桃園—紐約航線全艙等旅客設計全新菜單，十月一日起供應。

長榮航空昨在台北舉辦發表會，總經理孫嘉明指出，二○一四年長榮率先為商務艙旅客提供睡衣，廣受好評，常見旅客穿睡衣下機或在街頭出現。此次與Maison Kitsuné合作，將過夜包、睡衣、拖鞋設計成套，並附上背帶，下機後可將過夜包當時尚單品使用；新備品將於達拉斯航線率先啟用，明年初逐步擴展至其他長程線。

Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi表示，這套備品設計強調優雅與實用兼具，希望成為旅客留存單品。

這是長榮首次將睡衣與過夜包交由同一品牌設計。睡衣部分，上衣繡有Maison Kitsuné經典狐狸圖騰，褲身印Monogram圖騰，選用環保布料，桃園出發航班為黑色睡衣，回程為綠灰色；過夜包方面，長程線出發航班皇璽桂冠艙提供狐狸頭斜背包，回程為小狐狸圖騰包，內含護唇膏、乳液、保濕噴霧、整線器等。

此外，長榮空廚十月起，紐約航線全艙供應全新菜單，包括：皇璽桂冠艙提供中西餐選擇，西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」，中式主菜是「金沙龍蝦佐雙味餛飩」；豪華經濟艙推出「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」；經濟艙供應「三杯醬烤雞佐香蔥飯」，傳遞台灣家常風味。

