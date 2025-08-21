為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高鐵明年推「指定車次自由座」 紓解尖峰旅客量

    高鐵旅客越來越多，尖峰時段一位難求。圖為高鐵左營站。 （記者吳亮儀攝）

    2025/08/21 05:30

    9月底推早鳥票最低5折

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司昨天公布明年將引進台灣的新世代列車外觀塗裝，並命名為「N700ST」。高鐵公司董事長史哲也提出新制，包括早鳥票最低五折、明年推「指定車次自由座」，兩項措施目的都是要分散極尖峰時段大量旅客，恢復既有的乘車品質。

    離峰時段維持隨到隨上

    史哲表示，尖峰時段的旅客爆量的確嚴重影響搭車品質，因此預計明年推出「指定車次自由座」措施。在尖峰時段購買自由座的旅客必須對應指定車次，例如購買某一個車次的自由座車票，就只能搭乘該車次的自由座，其餘車次都不能搭乘，且自由座車票有限量，使人潮不會多到需要站在對號座車廂。而離峰時段仍維持隨到隨上自由座車票。

    史哲指出，分散極尖峰時段的旅客到離峰時段很重要，會在九月底開始一連多個連續假期，首推早鳥票最低五折優惠，目的是藉離峰時段的早鳥超優惠票價分散尖峰時段的旅客。五折早鳥票適用期從九月廿六日起到十月十三日起的連續假期疏運期間，並預計在八月廿九日可開始售票。

    高鐵公司昨天也發表新世代列車的外觀和塗裝，新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwan」。外觀設計則承襲第一代列車「700T」的精神，保留前後世代車隊形象的一致性與延續性。

    明年引進新世代列車

    第一組N700ST正在日本趕工製造中，預計明年八月運送抵台，進行靜態及動態測試，二○二七下半年正式投入營運；十二組新世代列車N700ST列車預計二○二八都上線，預估尖峰發車能力將可提升約廿五％，尖峰時段一小時的發車數可從現行的七輛增加到九輛。

    高鐵將引進新世代列車N700ST。（高鐵公司提供）

