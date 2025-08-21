秋冬恐掀雙病毒株流行／鼻噴流感疫苗免挨針 評估納公費

醫師邱政洵（左）與黃立民（右）表示，若家有怕打針的小朋友，今年預防流感有自費鼻噴式流感疫苗可選擇。（記者林惠琴攝）

2025/08/21 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕今年流感重症已破千例超越去年，更較前年翻倍成長，醫師推估可能與「免疫竊盜」有關，加上今年恐掀起H1N1、H3N2雙病毒株流行，提醒民眾打疫苗防護，家中若有怕挨針的小孩，十月將有自費鼻噴式流感疫苗上市；疾管署副署長曾淑慧表示，後續將會評估是否提供公費使用。

今年流感重症已達1488例

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，根據疾管署統計，今年流感重症已達一四八八例，高於去年同期的一三六五例，更較二○二三年的六一三例翻倍成長。除了「免疫負債」外，推估也可能與「免疫竊盜」有關，也就是在感染新冠後，免疫細胞損傷，導致其他疾病發生。

請繼續往下閱讀...

醫師推估與「免疫竊盜」有關

黃立民說明，流感病毒株以H3N2最兇猛，通常三年流行一次，由於近年都是由H1N1主導，今年秋冬不排除H3N2回歸，掀起「雙重流行」，可能提升重症與死亡風險，尤其是兒少與長者。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵也提到，兒少在家中傳播流感病毒風險是成人二倍，容易形成連鎖傳播把病毒帶到老年人或慢性病者身邊，造成嚴重醫療負擔。

面對不少家長對家中小孩怕打針傷透腦筋，今年十月起將有鼻噴式流感疫苗上市，適用二至十七歲族群，推估售價約一千五百至二千元之間，這種無痛疫苗在芬蘭達成幼兒接種率翻倍，建議疾管署評估納入公費。

三重免疫 保護力更強

黃立民解釋，鼻噴式流感疫苗屬於活性減毒疫苗，噴入鼻腔時能誘發鼻腔黏膜抗體，在鼻腔建立第一道防線阻斷病毒入侵，同時在體內誘發鼻腔黏膜組織產生IgA抗體，透過血清IgG抗體的全身免疫、細胞免疫反應活化，形成「三重免疫」機制，較傳統流感疫苗可增加五成以上保護力，且保護效果長達八至十二個月，降低住院風險六十三％。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法