民團控過度神話高鐵 犧牲直鐵

環境部環評大會20日審查北宜高鐵計畫，公民幫推等民間團體於環境部外召開「停審神話高鐵，公平對待直鐵」記者會，呼籲停審北宜高鐵案。（記者羅沛德攝）

2025/08/21 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕「停審高鐵神話、公平對待直鐵！」交通部鐵道局為解決台北宜蘭交通假日壅塞問題，定調「高鐵延伸宜蘭計畫」，昨日通過環評，但民間團體包含前交通部長賀陳旦抗議，控訴官方過度神話高鐵，醜化台鐵，還要徵收良田房舍，肥了高鐵特定區周邊地主。

公民幫推顧問林旺根說，北宜直鐵（台鐵路線，主要縮短台北宜蘭間行車時程）規劃廿幾年，短短幾年「昨是今非」，直鐵改高鐵要多花二千億，高鐵方案多延長廿公里，還要徵收良田、房舍及傳統聚落，付出景觀跟環境。

公民幫推理事長黃建興表示，高鐵延伸宜蘭計畫估直接工程費高達三五二一億多元，報告過度神話高鐵，忽略直鐵，並將嚴重影響台鐵營運。台鐵產業工會會員代表邱述聖表示，高鐵方案衝擊台鐵營運，交通部鐵道局竟建議台鐵配合，直呼諷刺。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，台北宜蘭屬短程運輸，不適合高鐵，高鐵當日來回，如何促成旅遊留宿的觀光效益？而高鐵烏日及沙崙站跟台鐵區間車未對接，轉乘候車時間都被刻意忽略。

賀陳旦說，鐵道局一直醜化台鐵，原先高鐵方案竟用小機車算轉乘代步，運營上更灌水班次數，若將來跳票政府將賠上信用，相關數字跟評估變動如此大，呼籲「層峰」（指領導者）莫忘台鐵公司成立初衷。

