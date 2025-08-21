高鐵延伸宜蘭 居民：擺脫塞車困擾／縣府預計年底完成總體運輸發展計畫 月台就能看到龜山島

北宜走廊鐵路改善大事紀

2025/08/21 05:30

〔記者吳柏軒、黃宜靜／台北報導〕為改善北宜路廊，交通部廿多年前先推北宜直鐵（鐵路截彎取直）方案，卻有行經翡翠水庫集水區爭議作罷，六年前改推高鐵延伸宜蘭計畫，並在昨日通過環評。鐵道局最新評估，以台中至花蓮旅行時間來看，直鐵需一六八到二四九分鐘、高鐵方案則是一四○到二一一分鐘；地方期待高鐵解決國道五號假日塞車地獄，也盼雙鐵共榮發展。

鐵道局：納入一日生活圈

鐵道局長楊正君表示，「高鐵延伸並不是要取代台鐵」，雙鐵是互補非競爭，高鐵通車至今帶動台鐵每日運量成長廿萬人次，營收也成長；他強調，將宜蘭納入高鐵一日生活圈是地方訴求，也是全國鐵道路網重要願景，四個九十分鐘環台生活圈中，有二個是台鐵計畫，包括花東雙軌、南迴鐵路改善等。

鐵道局昨也比較北宜直鐵跟高鐵兩方案，以台中至花蓮來看，現行台鐵為二四三到三三二分鐘、直鐵為一六八到二四九分鐘、搭高鐵至宜蘭轉台鐵則是一四○到二一一分鐘，北宜高鐵行車時間仍占優勢。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，每逢週末及連假，宜蘭人飽受塞車困擾，擁有快速、安全的高鐵是宜蘭人殷切的盼望。宜蘭縣府預計年底將完成宜蘭縣總體運輸發展計畫，包括：軌道站區、聯外道路改善等，完善高鐵南北向聯外交通計劃，高鐵特定區計畫四二○公頃已決標，都市計畫將預留景觀軸帶，高鐵月台就能看到龜山島。

邀反對者提供安心角度

前宜蘭縣副縣長黃適超說，百年前宜蘭鐵路通車，二○○六年國五雪山隧道開通，但如今國五塞車嚴重，高鐵可連貫全台，邀請反北宜高鐵者化作監督力量，提供安心角度。宜縣議員林麗指出，宜蘭需要更便捷交通連結全台。

長輩可快速到台北就醫

冬山鄉代會副主席陳鏗芳說，每個鄉鎮都準備好都會交通網，迎接觀光客、年輕子弟。員山鄉代李筱婷說，盼交通便捷讓長輩能快速到台北就醫。三星鄉代會主席陳世玉表示，盼高鐵跟台鐵共榮，嘉惠台北跟宜蘭，也讓旅客更便捷。

前宜蘭縣副縣長黃適超（左五）與宜蘭民代於環境部外召開記者會，表達支持高鐵延伸宜蘭的立場。 （記者羅沛德攝）

高鐵延伸宜蘭計畫昨天通過環評。 （記者羅沛德攝）

