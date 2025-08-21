為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高鐵延伸宜蘭環評通過 拚11年內通車

    高鐵延伸宜蘭路線

    2025/08/21 05:30

    鐵道局：高鐵與台鐵是互補成長

    〔記者黃宜靜／台北報導〕爭論多年的高鐵延伸宜蘭環評案，昨日在環評大會歷經五小時討論，開發單位交通部鐵道局承諾三條件後通過；鐵道局規劃，計畫全長約六十．六公里，高鐵台北站到宜蘭站預估行駛時間約廿八分鐘，工期約十一年，經費初估逾三千五百億元，強調高鐵與台鐵是互補、成長，不是相互競爭。

    全長約六十．六公里 經費初估逾三千五百億元

    「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」環評審查會上，環委提出三條件，包括新植造林不可申請自願減量計畫、土石方出土去化應與宜蘭高鐵特定區計畫期程銜接、土方暫置與再利用期程應規畫內容及管理單位，全案已走完環評程序。

    正反雙方人馬昨日都到場表達意見，支持者認為，高鐵能帶動交通、產業及區域發展等；持反對意見的民團與前交通部長賀陳旦等，控訴官方過度神話高鐵、醜化台鐵，還要徵收良田房舍，肥了高鐵特定區周邊地主，要求停審。

    鐵道局規劃，北宜高鐵路線銜接既有南港站，沿線經汐止、平溪、雙溪、貢寮，迴避翡翠水庫集水區後進入宜蘭頭城，預計於宜蘭縣政府東南側設站，計畫全長約六十．六公里，新建工程約五十九．六公里。

    環評委員認為，高鐵設站後，公共運輸整合十分重要，應有「無縫」接駁計畫；鐵道局回應，高鐵延伸宜蘭案通過後，會與台鐵進行協調加開區間車或客運轉運接駁服務等。

    鐵道局長楊正君表示，未來高鐵與台鐵是互補、成長，不是相互競爭，四個九十分鐘生活圈中，有二個是台鐵計畫，絕對沒有「重高鐵、輕台鐵」。

