    首頁　>　生活

    違停拖吊前廣播 新北9月起試辦

    新北交通局今年與拖吊業者重新簽訂合約，規定拖吊車全面安裝廣播設備，並在拖吊作業前廣播提醒，新措施將自9月起試辦一年。（新北市交通局提供）

    新北交通局今年與拖吊業者重新簽訂合約，規定拖吊車全面安裝廣播設備，並在拖吊作業前廣播提醒，新措施將自9月起試辦一年。（新北市交通局提供）

    2025/08/20 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市過往拖吊違規停放車輛前，曾以廣播通知車主，後因民眾批評吵雜擾人而取消，近年市議會多名議員在質詢時反映爭取恢復，給民眾立即改善機會。市府交通局停車營運科長許芫綺表示，交通局今年與拖吊業者重新簽約時，規定拖吊車全面安裝廣播設備，在拖吊前有條件廣播提醒車主，但行人穿越道、併排停車等則不廣播直接拖吊，從九月起試辦一年。

    「午休」2小時、併排與路口 不廣播

    許芫綺說，這項試辦政策是希望民眾主動配合加速排除違停，以避免干擾周邊住戶，「拖吊前廣播」作業時間為每日上午九點至十二點、下午二點至七點這二個時段，但也提醒車主，鄰近學校、圖書館、醫療機構及人行道、行人穿越道等攸關行人安全地點，還有公車停靠區前後十公尺、併排停車或交叉路口十公尺內違停車輛，則一律不廣播，馬上拖吊。

    交通局補充，拖吊前廣播僅為提醒，並非執法必要程序，違規停車舉發及拖吊由警察局依照「道路交通管理處理條例」第五十六條規定辦理，試辦期間會持續蒐集各方意見，仍呼籲車主遵守交通規則避免愛車被拖吊。

