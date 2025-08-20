《 落實原民轉型正義 》原民會價購台糖土地 花蓮21地主領權狀

花蓮21名地主獲得原民會發給保留地所有權狀。（原民會提供）

2025/08/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東地區土地在日治時期大量由製糖會社開發為農場，但土地原為原住民世代使用的耕地和獵場，戰後土地又歸給台糖公司，造成原住民使用土地須向台糖租用，行政院原民會去年編七四三○萬元經費價購一．四公頃台糖土地，其中花蓮○．七公頃。原民會昨天表示，花蓮地區廿一名地主已於前天取得原住民保留地所有權狀。

原民會價購台糖後，前天舉辦土地權利回復領狀儀式，副主委杜張梅莊將土地權狀交付廿一名地主，領回的土地分別位於花蓮新城鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉、鳳林鎮以及光復鄉的○．七公頃計廿四筆土地，領到權狀的族人都相當開心。

杜張梅莊強調，這不只是一次單純的土地移轉，也是政府對原住民族權益保障的堅定回應，及實踐土地歷史轉型正義的具體行動。台糖土地價購歸還原住民的計畫，二○一八年開始透過原住民族轉型正義委員會、台糖公司共同進行歷史檔案，清查台糖公司自一九四六年後出租給族人且符合相關規定的土地，感謝公私協力及花蓮及台東族人參加座談、行政院在經費上的大力挹注，落實土地轉型正義的政策目標。

