為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （宜蘭）變更羅東都計 8公頃重劃開發

    宜蘭羅東透過市地重劃取得綠地，可完善通學步道完整性。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭羅東透過市地重劃取得綠地，可完善通學步道完整性。（宜蘭縣府提供）

    2025/08/20 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討十九案中，最受關注的「變更羅東都市計畫案」，經內政部都市計畫委員會審議通過，總計十．八八公頃，節省卅八億元徵收費，其中八．一三公頃採市地重劃，除五五％還地於民，並將活化二．三六公頃公園綠地，受惠地主超過一百人。

    「變更羅東都市計畫案」，內政部在八月十二日審議通過。縣府建設處表示，將以市地重劃、開發許可等方式還地於民，重劃費用初估三億元，公園綠地等公共設施二．三六公頃，比公正國小大，未來可開闢完整通學或人本步道。

    建設處指出，後續將依內政部都委會決議辦理公展作業，期滿若無新增人民陳情案件，將併同縣府地政處辦理市地重劃預審作業，完成後報送內政部核定並公告實施。另，同日獲通過的「變更冬山（順安地區）都市計畫案」也會一併辦理。

    代理縣長林茂盛說，全縣十九處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，經公告已實施三案，包括大湖、梅花湖及五峰旗風景特定區，加上這次再通過二案，後續將督促建設處、地政處等單位，透過市地重劃實質開闢公共設施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播