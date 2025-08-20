（宜蘭）變更羅東都計 8公頃重劃開發

宜蘭羅東透過市地重劃取得綠地，可完善通學步道完整性。（宜蘭縣府提供）

2025/08/20 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討十九案中，最受關注的「變更羅東都市計畫案」，經內政部都市計畫委員會審議通過，總計十．八八公頃，節省卅八億元徵收費，其中八．一三公頃採市地重劃，除五五％還地於民，並將活化二．三六公頃公園綠地，受惠地主超過一百人。

「變更羅東都市計畫案」，內政部在八月十二日審議通過。縣府建設處表示，將以市地重劃、開發許可等方式還地於民，重劃費用初估三億元，公園綠地等公共設施二．三六公頃，比公正國小大，未來可開闢完整通學或人本步道。

建設處指出，後續將依內政部都委會決議辦理公展作業，期滿若無新增人民陳情案件，將併同縣府地政處辦理市地重劃預審作業，完成後報送內政部核定並公告實施。另，同日獲通過的「變更冬山（順安地區）都市計畫案」也會一併辦理。

代理縣長林茂盛說，全縣十九處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，經公告已實施三案，包括大湖、梅花湖及五峰旗風景特定區，加上這次再通過二案，後續將督促建設處、地政處等單位，透過市地重劃實質開闢公共設施。

