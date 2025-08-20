為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化GO購9/1登場 滿500元抽電動車

    縣府團隊人人手拿標語宣傳「滿500元登錄抽大獎」，呼籲民眾支持在地消費。（記者張聰秋攝）

    縣府團隊人人手拿標語宣傳「滿500元登錄抽大獎」，呼籲民眾支持在地消費。（記者張聰秋攝）

    2025/08/20 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府舉辦的「2025彰化GO購」活動九月一日開跑，只要在縣內消費五○○元，就能上網登錄參加抽獎。今年獎項比往年更豐富，最大獎是市價二○○萬元的電動車Kia EV6，還有黃金、萬元禮包等，總計超過三千個獎項。

    記者會昨在彰化藝術館登場，活動期間將舉辦三次抽獎，除了最大獎 Kia EV6 Air，還有 SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY 等年輕人喜愛的潮車，另有黃金條塊、萬元大禮包及現金獎，今年活動玩法更升級，依消費金額級距分組，單筆消費滿五○○元至未滿一萬元者，最多可獲得一○組抽獎序號；一萬元以上至未滿一○萬元者最多二○組；一○萬元以上者最多可取得三○組序號。

    若是在特定店家或指定活動消費，像是畜產嘉年華、台灣設計展、田中馬拉松、二水國際跑水節及媽祖祈福文化節等大型活動地點的鄉鎮市消費，消費滿五○○元還能額外多拿一組抽獎序號。活動發票或收據消費時間為今年九月一日起至十一月三十日止，更多資訊可上「彰化GO購」網站查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播