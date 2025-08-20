彰化GO購9/1登場 滿500元抽電動車

縣府團隊人人手拿標語宣傳「滿500元登錄抽大獎」，呼籲民眾支持在地消費。（記者張聰秋攝）

2025/08/20 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府舉辦的「2025彰化GO購」活動九月一日開跑，只要在縣內消費五○○元，就能上網登錄參加抽獎。今年獎項比往年更豐富，最大獎是市價二○○萬元的電動車Kia EV6，還有黃金、萬元禮包等，總計超過三千個獎項。

記者會昨在彰化藝術館登場，活動期間將舉辦三次抽獎，除了最大獎 Kia EV6 Air，還有 SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY 等年輕人喜愛的潮車，另有黃金條塊、萬元大禮包及現金獎，今年活動玩法更升級，依消費金額級距分組，單筆消費滿五○○元至未滿一萬元者，最多可獲得一○組抽獎序號；一萬元以上至未滿一○萬元者最多二○組；一○萬元以上者最多可取得三○組序號。

若是在特定店家或指定活動消費，像是畜產嘉年華、台灣設計展、田中馬拉松、二水國際跑水節及媽祖祈福文化節等大型活動地點的鄉鎮市消費，消費滿五○○元還能額外多拿一組抽獎序號。活動發票或收據消費時間為今年九月一日起至十一月三十日止，更多資訊可上「彰化GO購」網站查詢。

