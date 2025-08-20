梨山幸福巴士僅6輛 台中審計處：不夠

台中市審計處認為大梨山幸福巴士營運量數不足，要求改善。 （台中市政府提供）

交通局：今年再增1輛 並將服務擴展至和平達觀及自由里

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推偏鄉幸福巴士，審計部台中市審計處表示，市府要改善偏鄉公共運輸不足問題，但是經審核，梨山幸福巴士彈性路線需求增加及直達市區的緊急就醫路線尚未通車，亟待檢討改善；市議員古秀英表示，部落需要幸福巴士除了讓部落族人就學就業及就醫，還要促進觀光，希望市府能增加幸福巴士營運的車輛；交通局表示，已增加一部幸福巴士來服務大梨山民眾。

審計處表示，交通部辦理公路公共運輸服務升級計畫，補助偏鄉地區推廣小黃公車及幸福巴士，去年偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率目標值為九二％，但是和平區公共運輸涵蓋率為八一．七八 ％，未達目標值。

此外，審計處表示，中市府雖持續推動梨山幸福巴士二．○需求反應式服務，但當地民眾對彈性路線需求持續增加，去年度營運車輛僅六輛，亟待輔導業者增加服務量能。

輔導梨山社區協會 轉型為汽車客運業

交通局表示，二○二一年針對和平區的梨山里及平等里區域內，推動梨山幸福巴士，透過在地人服務在地人，輔導梨山社區發展協會合法轉型市區汽車客運業，補足梨山地區公共運輸最後一哩路，今年再擴展至和平區大安溪沿線的達觀里及自由里。

幸福巴士直達市區路線 將持續推動

交通局表示，梨山幸福巴士今年八月已招募共計九位駕駛、再增加一部共七輛車加入服務；近期梨山社區發展協會營運狀況逐漸穩定，交通局也持續邀集各相關單位研擬商討可行營運模式與路線方案，並於今年七月十七日公告直達市區路線，將依公告結果推動幸福巴士直達台中市區路線服務。

海洋館21日試營運 新設特色候車亭

此外，台中海洋館二十一日試營運，公車有一七八、一七九、三○九、六八八及台灣好行六七九共五條直達路線，另外海洋館旁的梧棲觀光漁港有一二三、三○七兩條路線，總計七條路線，平日提供一七八班次、假日增至一九二班次服務。交通局特別在海洋館站設置以大尾虎鮫、魟魚及各種小魚群游的悠閒畫面的特色候車亭，與台中海洋館相對應。

台中海洋館廿一日試營運，市府特別在海洋館站新設群魚群游的特色候車亭。 （記者蘇金鳳攝）

