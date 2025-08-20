為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鷄籠中元祭週六「開龕門」 9/5放水燈

    二○二五年鷄籠中元祭，由吳姓宗親會輪值主普，將於八月廿三日開老大公廟龕門。（記者俞肇福攝）

    二○二五年鷄籠中元祭，由吳姓宗親會輪值主普，將於八月廿三日開老大公廟龕門。（記者俞肇福攝）

    2025/08/20 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承一七一年的二○二五乙巳年鷄籠中元祭，八月廿三日（週六）十三時卅分將在基隆市開基老大公廟「開龕門」，象徵歡迎「好兄弟」來到陽間接受民間供養，為期一個月的鷄籠中元祭也揭開序幕。今年輪值主普的吳姓宗親會主任委員吳春成表示，放水燈遊行將於九月五日（農曆七月十四日）十九時登場，市中心當天自十七時到廿三時交通管制。

    基隆市文化局副局長鄭鼎青說，今年閏六月，依照傳統習俗，以第一次出現的農曆月份為準，不採用閏月；因此，開基老大公廟點燈儀式（俗稱起燈腳）已在七月廿四日（農曆六月三十日）舉行，本週六「開龕門」，展開為期一個月的鷄籠中元祭。

    鄭鼎青指出，本週六是農曆七月初一，十三時準備三牲五果敬拜、聘請道長誦經祈福，十四時舉辦開龕門儀式；九月三日在中正公園主普壇舉辦開燈放彩夜，九月四日迎斗燈遊行，九月五日十九時為放水燈花車遊行，廿三時卅分在望海巷施放水燈；九月六日是農曆七月十五日中元節，中正公園主普壇中元普度，九月廿二日（農曆八月初一）十七時關龕門，並至慶安宮交接手爐給明年輪值主普的宗親會。

