    首頁　>　生活

    「潮臺北」免費搭雙層巴士 音樂相伴

    「潮台北」於八月卅、卅一日推出限定雙層觀光巴士「潮！專車」。（北市文化局提供）

    2025/08/20 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕「潮臺北TRENDY TAIPEITAIPEI 」將於八月廿五日至九月七日展開，舉辦為期十四天，橫跨大型演唱會、國際論壇、現場音樂表演及主題展覽等十四項的豐富活動，並於八月卅、卅一日推出限定雙層觀光巴士「潮！專車」，每日五班次免費搭乘，自台北一○一啟程，行經松山文創園區，最終抵達台北流行音樂中心參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」，車上安排「台北爵士大樂隊」及「Open up！新星」現場演出。

    30、31日 每日5班專車

    文化局表示，「潮！專車」每日提供五班次，分別安排豐富的音樂表演；八月卅日的班次中，有創作歌手李晉瑋G.WeiLee與高真TRU帶來都會男聲的現場演唱；卅一日由新生代女聲DENA與偶像團體C.T.O成員薛恩Sean活力登場。還有台北爵士大樂隊於部分班次駐車即興演奏，打造多元且充滿驚喜的音樂饗宴，讓乘客近距離感受新銳歌手及專業樂團的精湛表現。

    文化局長蔡詩萍表示，「潮臺北TRENDY TAIPEI」希望透過免費專車與音樂活動，讓民眾與旅客共同感受台北的多元與創新，也致力打造兼具觀光、文化與藝文氣息的城市體驗。

