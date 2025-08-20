北捷板南線調2班次江子翠發車 新埔、板橋站乘客怨塞爆

2025/08/20 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運公司十八日起調整板南線平日上午通勤尖峰兩班加班車載客起點，從亞東醫院站改成江子翠站，導致中間新埔、板橋兩站乘客抱怨更擠、更上不了車，擔憂「接下來只能拆座椅了」；北捷昨回應，今（廿）日起每天早上八點至八點半，會將既有的其中四列車空間優化，讓更多民眾搭乘。

北捷︰4列車空間優化

民眾表示，為了解決江子翠、龍山寺站擠不上車，把原本從亞東醫院站出發的兩列車，改從江子翠站出發，相當於轉乘站點的板橋站、新埔站少了兩班車可搭，質疑是「挖東牆補西牆」、「請官員自己來搭看看」；並指現在仍是暑假，開學會更可怕。而江子翠、龍山寺站上車的乘客則認為，「終於可以上得去了」。

北捷回應，平日尖峰早上七點半至八點半，亞東醫院站至龍山寺站間的六站，進站旅客量約三萬六千人，最尖峰落在早上八點至八點半，廿日起將安排四部空間優化列車，透過改裝調整車內屏風、欄杆扶手、座椅等方式，提供更多民眾搭乘，也持續觀察實際旅客運輸情形，滾動調整列車排班措施。

