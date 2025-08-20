連結錯誤、導航空白 「台北好行」APP漏洞多

「台北好行」APP若想進一步查詢捷運站點資訊，要跳轉其他的APP。（擷取自「台北好行」APP）

捷運資訊不足、操作不夠直觀 交通局︰持續修正 聽取使用者回饋

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市交通局推動「台北好行」APP，強調結合手機查詢服務，收錄市民最常用的幾種運具，不用跳轉平台就能掌握班次；但實際使用發現，捷運資訊還得轉介其他應用程式，計程車欄位也有部分網頁無法連結，交通局回應，會持續修正漏洞，聽取使用者回饋。

英文版中英夾雜 外國人不易閱讀

「台北好行」APP首頁整合常用大眾運輸工具，強調無須跳轉頁面便能掌握即時動態，使用者介面簡潔易懂，還可了解市轄活動資訊，推動觀光。不過一推出就被發現英文版中、英文夾雜，外國人不易閱讀，訊息也比中文版少，而日、韓文版本要到九月才出爐，挨批動作太慢無法趕上暑期觀光旺季。

推播路況有落差 施工區段未收錄

記者實際操作發現，「台北好行」雖有整合資訊，但使用上有些部分不夠直觀，如捷運資訊僅顯示進站時間，要看站點資訊，得轉到其他應用程式，不利於使用者安排行程。計程車資訊欄位雖有提供電話及叫車APP連結，但部分連結點卻顯示一片空白。此外，推播內容也無法反映實際路況，資訊不夠即時，如有區段施工卻未被收錄進去。

議員要求全面檢視 落實智慧交通

議員陳重文認為，「台北好行」雖有整合運具資訊的企圖與努力，但實際功能仍有多處不足，影響市民與遊客的使用體驗。交通局應全面檢視系統設計與資料整合流程，確保資訊正確、功能順暢，並積極回應使用者反饋，持續優化使用介面與內容，以真正發揮智慧交通服務的價值，提升北市公共運輸的便利性。

交通局表示，計程車APP消失、導航功能空白等，是因為部分外部連結異動，或者系統異常，將進行測試與修正更新；推播通知主要提供用路人突發路況訊息，及早改道，避開壅塞路段，目前由交工處交控中心發現異常路況時，透過多元管道對外發布訊息，「台北好行」是多元管道之一；另道路施工資訊可至工務局道路挖掘管理中心網站進行查詢。交通局強調，會持續聽取使用者回饋建議，納入優化評估。

