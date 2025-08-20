平鎮新闢南京路 車道配置混亂挨批

平鎮區新闢道路南京路道路用地範圍內無規劃人行道，且機車優先道劃設虛線，汽機車交會易導致危險。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市人本交通推動協會近日接到居民反映，平鎮區自文心路至新光路四段的新闢道路南京路，雙向二車道近三○○公尺車道配置混亂，箭頭方向隨意標示，造成機車慢車道突然中斷，加上道路用地範圍內沒規劃人行道。市議員王珮毓表示，經過會勘，雙向兩側將先增加綠鋪人行道，同時將機車慢車道虛線調整成偏心式左轉車道，符合用路人轉彎需求，提升用路人安全。

王珮毓說，該段南京路是山峰自辦市地重劃區重劃會交地後，重新拓寬的道路，原本路寬僅七．五公尺，經重劃會整理，現拓寬至十五公尺，現開放人車通行。

協會常務理事王永成表示，南京路學校周邊應儘快規畫好適當人行道，不然等重劃會點交後才做，預料住家居民將反彈，呼籲市府應要求所有新闢道路強制納入完整人行道規劃，不應以退縮地取代。

交通局交通工程科股長林袈琳表示，重劃會規劃出機車優先道，目前將尊重地方需求，做偏心式左轉跟兩側標線人行道，旁邊是平鎮國小預定地，之後學校開始動工有明確動線出入口，可一起依民眾需求做細部討論配置。

地政局回應，其道路規劃有關交通號誌、標線等，是二○二○年經交通局等主管機關依道路交通標誌標線號誌設置規則審查核可後通過，採比照重劃區外路段配置辦理，並無地政機關隨便審查，重劃會隨便亂畫情形。

