張善政財產破億元 金條價值逾千萬

擁花蓮、彰化5筆土地、新店1筆房產 存款3358萬餘 有價證券逾4249萬元

〔記者鄭淑婷、方瑋立／綜合報導〕監察院昨天公布第二七三期廉政專刊，桃園市長張善政財產申報破億元，包括價值逾一二○○萬元黃金條塊，財力相當可觀，也讓人好奇張的理財之道，他出席桃園珍珠海岸國際音樂節記者會時，不願多做回應，僅說「今天就是講音樂節」。

根據監察院廉政專刊，張善政與妻子申報花蓮、彰化五筆土地及一筆位於新北市新店區的房子，主要是透過買賣及繼承取得，取得時間均超過五年，另有存款三三五八萬餘元、有價證券四二四九萬餘元，其他有價財產含金條共值一三九三萬餘元。

蘇俊賓砸兩億日圓在日置產

桃市副市長蘇俊賓申報二○二一、二○二二年，共斥資近兩億日圓在日本大阪、東京購地，兩筆面積各為二三九七、約五十平方公尺。

桃園市議員黃瓊慧認為，市長這麼會為自己理財，卻未替市民好好理財，根據審計部資料，去年市府向各基金與專戶調度暴增到六四八億元，債務付息也提高達八億元，皆是桃市升格之後最高，而自償性公共債務從二○二二年的六七○億元，暴增到去年的九一四億元，顯示桃市財政負荷非常嚴重，市長應花更多心思為桃市開源節流。

至於台北市長蔣萬安及妻子石舫亘已將宜蘭羅東三筆土地、建物交付信託，無申報現金，存款有三六一七萬餘元，股票總價額九九○元，五筆保險及二筆保單質借債務共三二九萬餘元；新北市長侯友宜與妻子任美鈴申報三筆土地、三筆建物，存款總額三九九○萬餘元，另有三筆保險、九筆土地及一筆建物交付信託。

