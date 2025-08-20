桃園城鄉教育人力差很大 審計處要求改善

2025/08/20 05:30

新屋永安國中導師 9成是代理教師 情況最為嚴重

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市市立學校代理教師占比，從一一一學年度十三．五一％降至一一三學年度十．五九％，近兩年來增加四六○位專任教師，但偏遠地區學校代理教師比率偏高，尤其新屋區永安國中十個班級有九班由代理教師擔任導師，情況最為嚴重，審計部桃園市審計處發布桃市去年總決算審核報告中，要求市府改善城鄉教育人力差距問題。

教局︰將以比率較高學校優先開缺

教育局表示，每年都會評估學校專任教師缺額，辦理教師甄選以補足，但老師不願到偏鄉服務，該局無法強迫，未來將以代理教師比率較高學校優先開缺，補實專任教師員額。

教育局建請教育部繼續提高相關教育人力編制，並辦理公費生分發作業，以補足學校專任教師缺額；至於行政工作業務人力負擔，會以減授課機制提升專任教師兼任行政職務意願。

總決算審核報告寫到，截至去年底，桃市府所屬高中十八校、國中六十校及國小一八五校，編制教師員額一萬五七七一人，依照相關學校教職員員額編制準則規定，國中、小代理教師可占全校教師員額編制數八％，市府增加四六○位專任教員額，二年來代理教師大約下降三％。

偏遠地區16校導師 逾半數是代理

另，一一三學年度市立學校由代理教師擔任導師比率僅四．一九％，但偏遠地區學校比率仍高，有十六校逾半數的導師由代理教師擔任，除了永安國中，羅浮高中九個班級有七班、樹林國小六個班級有五班是由代理教師兼任導師，而三坑等十二所國小、楊梅國中（秀才分校）由代理教師兼任導師比率都超過五十％；另有五校逾半數的行政職務由代理教師兼任。

審計處認為，容許代理教師員額八％，是考量少子化後學校所需專任教師逐漸減少，可以控留實缺，以因應日後消化教師缺額，但代理教師比率過高，會影響學生受教權益，市府應檢討改善。

