為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄火車站前 形成「速食一條街」

    高雄車站前的建國三路，差點形成速食店「五星連珠」奇特景象。（記者葛祐豪攝）

    高雄車站前的建國三路，差點形成速食店「五星連珠」奇特景象。（記者葛祐豪攝）

    2025/08/20 05:30

    建國三路30公尺有5家 日式快餐連鎖店加入插旗 選擇性多樣 吸引消費

    〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕隨著高雄火車站完工啟用，車站前的建國三路形成「速食一條街」，卅多公尺就有五家東、西洋連鎖速食店，人潮有回溫跡象，但店家認為要重回昔日繁榮，還是得靠高鐵延伸高雄車站。

    台鐵高雄火車站歷經廿年施工，周邊店家逐漸沒落，指標性店家陸續撤出，幾乎只剩速食店獨撐大局。

    房仲業者指出，高雄火車站附近有雄中及多家補習班，早年聚集許多學生及通勤人潮，後來因鐵路地下化及車站整修，陷入交通黑暗期，車站前的建國三路失落了廿年，只剩「租」、「售」招牌。

    建國二路與八德一路 買氣也漸活絡

    高雄車站前建國三路上的肯德基、吉野家，二○○九年以前就開幕，麥當勞則是二○一二年進駐、漢堡王二○一九年營業；隨著車站完工啟用，日式連鎖店品牌SUKIYA正式插旗，一整排約卅多公尺就有五家東、西洋連鎖速食店，選擇性多樣，也吸引民眾消費，漸漸有買氣。

    除了建國三路的「速食一條街」外，緊鄰的建國二路與八德一路也有幾家南洋超市進駐，除了移工採買家鄉味外，也有越來越多台灣消費者上門，車站周邊日漸活絡。

    高雄火車站附屬的商業大樓，台鐵今年六月招標，但僅一家投標而宣告流標；陳姓業者表示，高雄車站商圈要起死回生、重返繁榮，還是得靠高鐵延伸高雄車站，「要到二○三九年才能通車，真的拖太久了!」

    21號碼頭招商延宕 審計部促港務公司改善

    此外，台灣港務公司辦理苓雅港區舊碼頭開發及招商，位於高雄港旅運中心旁的第廿一號碼頭後線基地，歷經六年仍處於規劃階段，每年因延遲招商短收至少二千六百多萬元，監察院審計部要求港務公司檢討改善。

    台灣港務公司指出，已將高雄港第廿一號碼頭後線基地當作停車場使用，增加短期收入，另將配合都市計畫開發規定，持續與高雄港區土地開發公司溝通招商條件及開發方式，以利建立產業聚落。

    高雄港旅運中心（右）旁21號碼頭後線基地，招商6年還在規劃，目前當作停車場（下）使用。（記者洪定宏攝）

    高雄港旅運中心（右）旁21號碼頭後線基地，招商6年還在規劃，目前當作停車場（下）使用。（記者洪定宏攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播