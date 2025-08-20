高雄火車站前 形成「速食一條街」

高雄車站前的建國三路，差點形成速食店「五星連珠」奇特景象。（記者葛祐豪攝）

2025/08/20 05:30

建國三路30公尺有5家 日式快餐連鎖店加入插旗 選擇性多樣 吸引消費

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕隨著高雄火車站完工啟用，車站前的建國三路形成「速食一條街」，卅多公尺就有五家東、西洋連鎖速食店，人潮有回溫跡象，但店家認為要重回昔日繁榮，還是得靠高鐵延伸高雄車站。

請繼續往下閱讀...

台鐵高雄火車站歷經廿年施工，周邊店家逐漸沒落，指標性店家陸續撤出，幾乎只剩速食店獨撐大局。

房仲業者指出，高雄火車站附近有雄中及多家補習班，早年聚集許多學生及通勤人潮，後來因鐵路地下化及車站整修，陷入交通黑暗期，車站前的建國三路失落了廿年，只剩「租」、「售」招牌。

建國二路與八德一路 買氣也漸活絡

高雄車站前建國三路上的肯德基、吉野家，二○○九年以前就開幕，麥當勞則是二○一二年進駐、漢堡王二○一九年營業；隨著車站完工啟用，日式連鎖店品牌SUKIYA正式插旗，一整排約卅多公尺就有五家東、西洋連鎖速食店，選擇性多樣，也吸引民眾消費，漸漸有買氣。

除了建國三路的「速食一條街」外，緊鄰的建國二路與八德一路也有幾家南洋超市進駐，除了移工採買家鄉味外，也有越來越多台灣消費者上門，車站周邊日漸活絡。

高雄火車站附屬的商業大樓，台鐵今年六月招標，但僅一家投標而宣告流標；陳姓業者表示，高雄車站商圈要起死回生、重返繁榮，還是得靠高鐵延伸高雄車站，「要到二○三九年才能通車，真的拖太久了!」

21號碼頭招商延宕 審計部促港務公司改善

此外，台灣港務公司辦理苓雅港區舊碼頭開發及招商，位於高雄港旅運中心旁的第廿一號碼頭後線基地，歷經六年仍處於規劃階段，每年因延遲招商短收至少二千六百多萬元，監察院審計部要求港務公司檢討改善。

台灣港務公司指出，已將高雄港第廿一號碼頭後線基地當作停車場使用，增加短期收入，另將配合都市計畫開發規定，持續與高雄港區土地開發公司溝通招商條件及開發方式，以利建立產業聚落。

高雄港旅運中心（右）旁21號碼頭後線基地，招商6年還在規劃，目前當作停車場（下）使用。（記者洪定宏攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法