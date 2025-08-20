為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新加坡世泳賽 恆春97歲唐成瑤「泳」奪5金

    97歲唐成瑤（中）新加坡五金加身。（記者蔡宗憲攝）

    97歲唐成瑤（中）新加坡五金加身。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/20 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕九十七歲的恆春「最強阿嬤」唐成瑤，甫於新加坡世界游泳錦標賽女子九十五至九十九歲組別大放異彩，勇奪五十、一百、兩百公尺蛙式及五十、兩百公尺自由式共五面金牌，成為台灣九十歲以上唯一十金游泳選手。返台後，她每天清晨仍堅持到恆春泳池鍛鍊，笑談比賽糗事，活力與親和力感染眾人，堪稱恆春運動大使。

    世壯運也獲田徑與游泳5金 堪稱「最強阿嬤」

    回憶賽事，唐成瑤笑說，兩百公尺蛙式比賽時因池畔圖案相似，加上重聽專注比賽，游到終點還繼續前進，直到裁判下水喊停才驚覺，尷尬模樣逗樂全場。她坦言，出國比賽雖累，前往泳池的長距離步行更像「先比田徑再游泳」，至今腳還有些痠痛，但她樂觀表示「活到老、動到老，要游到百歲！」

    現居恆春十年的唐成瑤，今年五月在雙北世壯運包辦田徑與游泳五金，一戰成名。此次遠征新加坡，賽場外她不忘推廣恆春觀光。教練魏兒表示，唐成瑤期盼更多長輩下水挑戰，展現運動不分年齡的魅力。

    恆春鎮長尤史經盛讚唐成瑤是「重陽楷模」，她的毅力與熱情為老年化社會注入活力。他強調，恆春將以唐阿嬤為榜樣，推廣全民運動，提升身體素質，打造幸福人生。唐成瑤的故事不僅是泳壇傳奇，更是激勵人心的台灣精神象徵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播