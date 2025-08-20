新加坡世泳賽 恆春97歲唐成瑤「泳」奪5金

97歲唐成瑤（中）新加坡五金加身。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/20 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕九十七歲的恆春「最強阿嬤」唐成瑤，甫於新加坡世界游泳錦標賽女子九十五至九十九歲組別大放異彩，勇奪五十、一百、兩百公尺蛙式及五十、兩百公尺自由式共五面金牌，成為台灣九十歲以上唯一十金游泳選手。返台後，她每天清晨仍堅持到恆春泳池鍛鍊，笑談比賽糗事，活力與親和力感染眾人，堪稱恆春運動大使。

世壯運也獲田徑與游泳5金 堪稱「最強阿嬤」

回憶賽事，唐成瑤笑說，兩百公尺蛙式比賽時因池畔圖案相似，加上重聽專注比賽，游到終點還繼續前進，直到裁判下水喊停才驚覺，尷尬模樣逗樂全場。她坦言，出國比賽雖累，前往泳池的長距離步行更像「先比田徑再游泳」，至今腳還有些痠痛，但她樂觀表示「活到老、動到老，要游到百歲！」

現居恆春十年的唐成瑤，今年五月在雙北世壯運包辦田徑與游泳五金，一戰成名。此次遠征新加坡，賽場外她不忘推廣恆春觀光。教練魏兒表示，唐成瑤期盼更多長輩下水挑戰，展現運動不分年齡的魅力。

恆春鎮長尤史經盛讚唐成瑤是「重陽楷模」，她的毅力與熱情為老年化社會注入活力。他強調，恆春將以唐阿嬤為榜樣，推廣全民運動，提升身體素質，打造幸福人生。唐成瑤的故事不僅是泳壇傳奇，更是激勵人心的台灣精神象徵。

