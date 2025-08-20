《楊柳重創》台東體中棒球場 莊瑞雄、陳瑩爭取修復

民進黨立委陳瑩（右圖右四）、莊瑞雄（右圖右二）一同前往體中會勘。（記者劉人瑋翻攝）

2025/08/20 05:30

莊、陳與體育署長鄭世忠會勘 鄭承諾立刻研擬修復計畫

〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風讓台東體中棒球場多處嚴重毀損，日前校友也是樂天桃猿隊「綠島潛水艇」的陳世展發文呼籲關切，台中綠營立委蔡其昌關切後，十八日晚也傳出教育部將補助修繕，昨立法委員莊瑞雄、陳瑩與教育部體育署長鄭世忠等人早上會勘，立委黃建賓則是下午和鄭世忠會勘，鄭承諾，會立刻研擬修復計畫。

請繼續往下閱讀...

莊瑞雄籲中央與地方盡快整修

場地毀損後，陳世展在Threads發佈受損影片並呼籲「請不要只在我們打得好的時候關心我們！此刻，我們真的非常需要您的關注與支持」。立即引來台中立委、中華職棒會長蔡其昌留言「我會協助處理」，十八日晚，換蔡在網路撰文稱，教育部會補助修復，又再獲一波感謝，蔡雖被稱「越轄辦案」，但他稱自己所為是因棒球沒有地域、顏色之分。

台東三名立委陳瑩、莊瑞雄、黃建賓也是在上週得知後，立刻聯繫教育部提供協助，昨日三立委分早、午會勘，並爭取全額補助棒球訓練場地改善經費。黃建賓表示，除棒球投打練習場屋頂就要一千五百萬，其他體育場館及教學空間，將要求中央全力補助，校方估經費需二千五百七十五萬元。

陳瑩：場地不安全 孩子怎麼追夢

莊瑞雄說，台東一直是「棒球的搖籃」，但如今孩子們卻只能在殘破的場地練，「颱風是天災，設施老舊卻是人禍。這樣不是培養人才，而是磨滅夢想。」呼籲中央與地方盡快行動，「守護球場，就是守護孩子的未來」。身兼台東棒委會主委陳瑩則說，好的訓練環境是選手成長的基石，制度、師資、設施缺一不可。「沒有安全場地，談什麼追夢？政府要給孩子一個安心揮棒、奔跑的地方。」

楊柳颱風侵襲後，台東體中棒球場練習場地如廢墟。（記者劉人瑋翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法