    台南報弱勢戶自行復原 加發完工補助

    南市府增派人力至各區公所，協助民眾申請各項慰助金及災害補助。（南市府提供）

    2025/08/20 05:30

    〔記者楊金城、洪瑞琴／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所昨天宣布，針對已自行修繕的弱勢家庭，除原有家園復原（原稱屋損）慰助金，再加發完工補助，最高可領十萬元，確保受災弱勢家庭都可獲得公平照顧。指揮官陳金德並前往台南七股區鹽埕里，關心弱勢戶修繕狀況，並親自說明補助內容。

    受災戶提供估價單或收據 即可申請

    陳金德表示，有些弱勢家庭因為各種原因已經自行修繕，政府應該給予同等的關懷與補助，因此，針對已自行完成屋損修繕的弱勢戶（低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、脆弱家庭經社工評估），除既有家園復原慰助金，另再加發修繕完工補助。

    陳金德說，屋頂及牆面受損面積達廿平方公尺，未達一百平方公尺者，加發完工補助五萬元；受損面積達一百平方公尺以上者，加發完工補助十萬元，災戶只要提供估價單或收據等相關佐證文件，即可申請補助。另針對受損面積未達廿平方公尺之弱勢戶（低收入戶、中低收入戶）之家園復原慰助金，除台南市政府核發一．五萬元，行政院再加發一．五萬元。

    台南市府跨局處支援核撥家園復原慰助金，受理申請逾三．六萬件，至今已核撥約二．四萬件，金額突破五．四億元，撥付進度近七成，並成立「三人一組」勘查機制，從寬、從速、從簡，更依法「從實」簡化流程。

