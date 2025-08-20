核廢無從處理 綠營：公投蓋不同意

民進黨台南市黨部舉辦里長座談會，宣布廿日起大車掃，呼籲公投蓋「不同意」。（南市黨部提供）

2025/08/20 05:30

南市20日起車掃 里長憤慨：發電全民共享 危機南部人在扛

〔記者王姝琇、洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市黨部關心重啟核三公投，日前舉辦里長座談會，市黨部主委郭國文表示，核能、核安、核廢是專業嚴肅的議題，不應淪為政治操作由公投決定，今（廿）日起將啟動全面車掃加強說明，呼籲民眾八月廿三日核三重啟公投蓋「不同意」。

加強網路社群平台宣傳、簡訊通知

座談會中，有里長說，恆春核三發電廠五月剛除役，短時間內就成為公投重啟核能的主要內容，感到疑惑與不解，憂心核安、核廢等問題。

郭國文強調，安全是台灣社會最大的共識，重啟核能發電需要經過核安專業檢驗，再者核廢料仍無從處理，而且人民也不了解風險，因此，八月廿三日重啟核三公投，呼籲大家投下「不同意」。

市黨部執行長陳怡如表示，四場里長座談會除檢討七二六大罷免，還討論到八二三公投及罷免事宜，里長們共同關心的重點，都是在核廢料儲存問題，擔心核廢料對人體及環境所造成的危險，認為不該重啟核三；也有里長氣憤地說：「為什麼不把核廢料存放在雙北，讓南部鄉親也去公投蓋同意。」「核廢料存放在南台灣，發電全國人民共用，風險、危機都是南部在扛！」

郭國文：重啟核能發電需專業檢驗

陳怡如指出，許多人反映不知道怎麼投，黨部規劃公投倒數三天，以人潮最集中的府城舊城區為主要範圍，今天起進行車掃，並加強網路社群平台宣傳、簡訊通知，向民眾呼籲核三重啟公投「不同意」。

郭國文說，安全是科學問題，不是公投能決定，在未經安全檢驗程序，讓人民充分了解風險與成本資訊前，就進行核三重啟公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險。

全國性公民投票第廿一案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關確認無安全疑慮後，繼續運轉？」將在廿三日進行。台南市投票權人數有一六○萬○九六二人，投票時間上午八時至下午四時。

