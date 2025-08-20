為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台師大女足抽血案 陳忠慶被懲處停聘3年

    台灣師範大學女足抽血案震驚社會，教育部跨部會專案小組昨開會，計畫主持人陳忠慶懲處結果首次出爐，停聘三年。（資料照）

    （資料照）

    2025/08/20 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學女足抽血案震驚社會，教育部跨部會專案小組昨開會，計畫主持人陳忠慶懲處結果首次出爐，停聘三年。召集人、教育部次長朱俊彰表示，陳忠慶和女足教練周台英強迫學生繳回受試者費用，台師大補助陳和周計六案與體育署核結金額不符，另國科會檢視有五件研究案有問題，十一案均移送檢調偵辦。

    追究校長吳正己責任

    針對兩師違法行為部分，周台英因霸凌遭解聘且四年不得再聘教師，違反人體研究法部分，陳忠慶和周分處停聘三年與解聘且一年不得聘為教師，教育部也會追究台師大校長吳正己責任。

    朱俊彰說明，清查陳和周共卅三件涉及運用血液樣本計畫，九件將送教育部倫審會及國科會專案小組審議，涉違法的研究人員及學校倫審會（IRB）將給予懲處；國科會清查體育學領域涉及人體研究九十七件血液樣本計畫，已通知廿三校（含醫院）倫審會於一個月內查核。

    教育部政次張廖萬堅於七月十七日主動邀受害學生簡奇陞及協助的人本基金會、立委范雲及陳培瑜、吳沛憶達成七點共識，並組成跨部會專案小組，設置學生單一申訴窗口，結合心理師公會等提供協助。

