    首頁　>　生活

    用藥安全駕駛指引上線 上路前先評估

    公路局副局長周延彰提醒，安眠藥等9類藥物可能引起嗜睡、頭暈、注意力不集中，進而影響駕駛安全。（記者林志怡攝）

    2025/08/20 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕若有身體不適或慢性病問題，按照醫囑使用藥物屬正常的醫學治療範疇，但若因此影響駕駛狀態、引發交通事故，就是本末倒置。交通部公路局說明，為讓國人瞭解用藥後安全駕駛知識，公路局製作常見用藥安全駕駛指引，讓駕駛上路前可以自我評估。

    公路局副局長周延彰指出，安眠藥、麻醉藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑、部分止痛藥／感冒藥、部分抗組織胺藥、部分降血糖／血壓藥、部分抗焦慮／憂鬱藥、部分抗精神病藥等，可能引起嗜睡、頭暈、注意力不集中，進而影響駕駛安全，增加交通事故風險，駕駛人上路前若有使用此類藥物，務必注意身體情況，再決定是否駕駛車輛。

    有嗜睡、低血糖等症狀別開車

    此外，指引建議駕駛人上路前應確認是否有嗜睡或疲勞、頭暈或視力模糊、反應遲鈍、注意力難以集中，以及冷汗、心悸、顫抖等低血糖症狀，或是其他醫師、藥師叮囑可能影響駕駛能力、不宜駕車的情況，若有前述任何一項，應避免駕駛。

    周延彰表示，若駕駛人在行駛途中發現身體不適，應立刻將車輛停靠路邊，若有低血糖情況，建議攝取快速升糖的食物，必要時也可選擇安全替代交通方案，比如請親友接送，搭乘計程車或尋求代駕服務，也可以使用大眾運輸等。指引已在「168交通安全入口網」上線，後續也會請醫療單位、各縣市政府等作為宣傳之用，或是在開藥後提供予患者參考。

