葉菜供應回穩 批發價降到5字頭／瓜果類復耕期較長 預估整體量價要到9月下旬才能趨穩

青農洪鈿豐的青蔥正值採收期，一夜間被竊賊拔光（紅框處）。 （洪鈿豐提供）

2025/08/20 05:30

〔記者楊媛婷、李文德、顏宏駿／綜合報導〕風災及連日豪雨造成菜價居高不下，隨著復耕短期葉菜陸續上市，這兩天台北批發市場平均交易價已開始見到「五」字頭。農糧署表示，隨產地天氣穩定，短期葉菜類如空心菜、莧菜等已陸續採收，不過整體蔬菜量價回穩預估要到九月下旬。

丹娜絲颱風與連續豪雨，造成全台逾四十億元農損，台北批發市場上週二拍出每公斤六十九元的歷史新高價，彰化溪湖果菜市場青蔥也一度創下每公斤四百元天價。

空心菜一把降到30元

農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠表示，隨產地天氣平穩，從栽種到採收僅十四天的空心菜復耕順利並開始上市，使得空心菜從一把衝破五十元降價為一把三十元，本週起，短期葉菜供應會逐步回穩，加上桃園等短期葉菜主要產區未受損，待九月中旬後會趨於穩定。

傅立忠進一步指出，瓜果類蔬菜因為產地較分散，加上復耕期較長，目前供應量只有平常時候的六成，整體回穩要等九月下旬，不過深受國人喜愛的小黃瓜，因為屬於設施型蔬菜，只有遇到連日下雨才會落花落果，隨天氣穩定，目前整體供應量也回穩，預估九月上旬後，小黃瓜等供應量就會增加。

雲林西螺果菜市場菜價雖相較前幾天略為下降，但每公斤均價仍超過五十五元，連薑蒜、青蔥、香菜等調味蔬菜價格也居高不下。縣府農業處長魏勝德也說，估計蔬菜供應兩週後有望趨穩。

彰化青農被偷走50公斤蔥

風災加豪雨重創青蔥主要產地彰化，蔥價上漲，偷兒也趁機出沒。彰化縣芳苑鄉租地種植青蔥的青農洪鈿豐，十七日被人偷拔五十公斤、損失約一萬二千多元。洪鈿豐表示，災後菜賊猖獗，一定要小心田裡的農作；芳苑警分局也表示，將加強巡邏查緝。

