美食專家解析／米其林榜單法則 「法日獨大、台北天下」

〔記者蔡昀容／台北報導〕米其林進入台灣第八年，專家分析，米其林榜單版圖逐漸定型，呈現「法日獨大、台北天下」，摘星法則越來越清晰：擁有米其林DNA、高規格打造的精緻餐飲體驗或「中菜西吃」，成為入榜捷徑；相較之下，偏庶民飲食形態的城市摘星機會低。此外，今年頒獎典禮「文化」、「永續」、「傳承」等關鍵字被頻繁提及，可能是米其林未來方向趨勢。

文化、永續、傳承 未來摘星趨勢

飲食作家葉怡蘭表示，米其林榜單「法日獨大、台北天下」之勢成形，首善都會以外，飲食形式較偏庶民性的城市，例如台南、新北、新竹縣市，摘星機會低，已成必然。

葉怡蘭說明，米其林特色、代表性、穩定度已相當成熟，摘星法則越趨清晰。法則第一點是米其林DNA，新摘一星的「鮨 嘉仁」、「元一」、「La Vie by Thomas Bühner」都是延攬海外日法星級名廚來台，取得星榜優先門票；升二星的「Restaurant A」、「盈科」、「彧割烹」也都出身星級餐廳門下。

高檔「中菜西吃」 成為入榜捷徑

法則第二點是高規格投資，近年新進榜餐廳高比例是高規格投資，空間、菜式與周邊細節細膩精美，Fine Dining（精緻餐飲）品味表露無遺；第三點是「中菜西吃」較易獲青睞，例如今年新進榜的川雅、心宴，都以西式套餐方式呈現中式料理，遵循既有合菜神髓的中台菜餐廳，登榜相對困難。

美食作家陳靜宜表示，三星無新進餐廳，雖失望但顯見標準嚴格。整體星榜流動保守，餐廳沒犯大錯就不會掉星，期待未來汰換幅度能高一些，適度流動能帶動話題，讓其他餐廳更有信心挑戰星榜。

陳靜宜分析，新竹縣市新納評選範圍，可能是希望納入其客家元素，台灣米其林董事長毛行健致詞也頻繁提及「飲食」及「文化」；今年年輕主廚大獎較多著墨在「傳承」；因此料理好吃已是基本，生活與台灣風土人情可能是未來方向。

至於台南、新北、新竹縣市無摘星，陳認為，台南無星也不影響美食地位，新進三縣市尚在起步，無摘星可預期。

