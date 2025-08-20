2025米其林 53餐廳摘星／一星43家、二星7家、三星3家 台南連4年失利

「方蒔」菜色以歐亞美洲烹調技巧料理，配合高麗菜酸、檳榔葉等在地食材。（擷取自米其林官網）

〔記者蔡昀容、蘇金鳳、許國楨、王姝琇、郭宣暄／綜合報導〕《台灣米其林指南二○二五》星級餐廳昨公布，共五十三家餐廳摘星，其中三星得主頤宮達成八連霸。小吃之都台南連續四年掛零，首次納入評選範圍的新北、新竹縣、新竹市全摃龜。

《台灣米其林指南》昨頒出五十三家摘星餐廳、七家綠星餐廳及四項特別獎項，包括侍酒師大獎「好嶼」陳琪蓉、服務大獎「方蒔」陳玉錡、年輕主廚大獎為「永筵小館」主廚夏永岩，首度頒發的年度開業大獎，由「心宴」獲獎。綠星中新入榜餐廳，是來自台中的「地坊」，憑藉「善良飲食」的理念成功脫穎而出。

摘星餐廳中，有四十三家一星、七家二星、三家三星。三星得主維持頤宮、JL Studio、態芮TaÏrroir。晉級二星餐廳則有三家，包括彧割烹、盈科、A。

「好嶼」奪侍酒師大獎、綠星與一星

今年新入榜的八家一星餐廳，分別是好嶼、川雅、鮨 嘉仁、方蒔、La Vie by Thomas Bühner、元一、心宴、FRASSI。方蒔位於高雄市，其他皆在台北。

有些餐廳得到不只一項殊榮。拿下三項大獎的台北「好嶼Hosu」堪稱是米其林大贏家，一舉奪下侍酒師大獎、綠星與一星，主廚李易晏在頒獎典禮激動落淚，直呼「有嚇到」，他感謝家人及客人的一路陪伴與支持，並表示：「沒有台灣這片土地，就沒有好嶼。謝謝所有支持我們的客人與小農們。」

方蒔由主廚蔡中和、經理陳玉錡夫妻檔於兩年前創立，昨天一人登台摘星，一人登台拿下服務大獎。陳玉錡分享，客人也許是存了許久的錢，到餐廳慶生、慶退休等，方蒔團隊感受客人的快樂、抱著與客人同樂的心意服務。

蔡中和表示，很多餐廳以廚房為中心，但除了料理，內外場的緊密結合能提供更完整的體驗，希望讓客人從踏入餐廳、品嘗料理到離開餐廳，能懷有難忘感受和回憶。

台南已連四年摘星失利，觀旅局局長林國華表示，台南美食就是以新鮮食材及小吃聞名，今年有蓮霧腳羊肉湯、傳家鹹粥、啢啢餐桌、繭小料理、川泰號虱目魚丸、FUKAI等六家不同種類美食新入選必比登，展現台南美食多樣性。

連四年榮獲必比登推介的餐廳筑馨居老闆周榮棠說，平民小吃就是台南美食的特色，沒有一定要拚摘星，能料理出展現台南美食特色，讓遊客體驗台南美食最真的味道，就是台南美食努力的目標。

台中「地坊」首度獲得米其林綠星。 （記者許國楨攝）

「the FRONT HOUSE 方蒔」夫妻檔蔡中和（左）、陳玉錡（右）分別獲一星及侍酒師獎。 （記者羅沛德攝）

《臺灣米其林指南2025》昨在台北漢來大飯店公布摘星名單，所有得主上台合影。（記者羅沛德攝）

《台灣米其林指南2025》星級餐廳

