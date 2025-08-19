為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    商場、台積電加持 高捷南北2小站運量增

    高雄三井LaLaport預期明年開張，緊鄰LaLaport的高捷鳳山西站人潮可期。（記者王榮祥攝）

    高雄三井LaLaport預期明年開張，緊鄰LaLaport的高捷鳳山西站人潮可期。（記者王榮祥攝）

    2025/08/19 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R15生態園區站，今年一到七月的運量成長率居第三名，另O11鳳山西站因緊鄰三井LaLaport，吸引越來越多目光，高雄捷運公司看好這兩小站，明年運量可期。

    隨高雄產業持續發展，軌道運量也穩定成長，高捷觀察今年一到七月各站運量成長率時注意到，北高雄的R15生態園區站的運量較去年成長十六．九％，成為各站運量成長率第三名。

    R15生態園區站因周邊多住宅區、沒有百貨或大賣場，運量長期維持在中段班，但這兩年運量卻明顯增長，引起高捷團隊關注，經檢視車站周邊環境後，研判與艾司摩爾等科技大廠進駐R15旁的商辦樓層有關，應屬「台積電」效應之一。

    此外，南高雄的O11鳳山西站近期隨著三井LaLaport主建物逐漸成形，引起各方關注。三井LaLaport投資額約一百億元，打造總樓地板面積約六萬坪的購物中心，將引進兩百七十家店鋪，預計明年開幕，O11鳳山西站出站就是LaLaport，營運後將帶來不少人潮。

    高捷生態園區站近2年運量成長率表現突出，今年7月更擠進前三名。（記者王榮祥攝）

    高捷生態園區站近2年運量成長率表現突出，今年7月更擠進前三名。（記者王榮祥攝）

