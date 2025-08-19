為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄家庭年均所得114.3萬 連2年增逾5萬

    2025/08/19 05:30

    〔記者侯承旭／高雄報導〕行政院主計總處公布去年度家庭收支調查，高雄市家庭的平均可支配所得為一一四．三萬元，連續兩年增加逾五萬元。

    家庭平均可支配所得 六都第五

    根據主計總處公布的調查，去年全國家庭的平均可支配所得為一一六．五萬元，高雄市為一一四．三萬元，略低於全國平均值，六都之中最高的是台北市，平均為一四八．五萬元，高雄市家庭可支配所得僅台北市家庭的七成七，在六都排名第五，高於台南市的一○○．九萬元；全國家庭可支配所得最高的是新竹市，平均達一五○萬元。

    根據定義，家庭可支配所得是家庭整年度所有所得收入扣除非消費性支出（例如利息、社會保險保費、稅金、罰款、捐款及禮金等）之後，剩餘可以用來支應日常生活開銷的所得。

    去年全國家庭平均可支配所得比前年增加約二．五％，高雄市家庭平均可支配所得比前年增加了五．二萬元，增幅達四．八％，高於全國的平均增幅。高雄市家庭平均可支配所得從二○一八年起突破百萬元大關，每年均穩定成長，尤其前年與去年連續兩年都增加五萬元以上。

    家庭平均儲蓄26.5萬 創新高

    去年全國家庭平均儲蓄二十七．六萬元，高雄市家庭儲蓄二十六．五萬元，創下新高，在六都排第四，高於台中市的十九．八萬元、台南市二十三．三萬元。

    去年屏東縣家庭平均可支配所得為九十．七萬元、平均家庭儲蓄十七．六萬元，去年台東縣家庭平均可支配所得七十八．二萬元、平均家庭儲蓄二十二．一萬元。

